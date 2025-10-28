ASRock Radeon RX 9060 XT Challengerが登場　RDNA 4×16GB GDDR6で高パフォーマンスを実現

ASRock、最新GPU「AMD Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB」を発表 ─ ドスパラ専売で10月31日発売

ASRockは、AMDの最新アーキテクチャを採用した新型ビデオカード「AMD Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB」を発表した。

日本国内では10月31日よりドスパラ専売モデルとして販売開始され、価格は53,980円に設定されている。

次世代のAMD RDNA 4アーキテクチャを採用

ASRockの「AMD Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB」は、AMDの最新RDNA 4アーキテクチャをベースに設計され、16GBのGDDR6メモリを搭載。

最大ブーストクロックは3230MHz、ゲームクロックは2620MHzに達し、従来モデルを上回る高パフォーマンスを実現している。

さらに、32基のコンピュートユニットに加え、3rd Gen RTユニットと2nd Gen AIアクセラレータを内蔵。最新のDirectX 12 Ultimateにも完全対応し、次世代ゲームタイトルでの描画性能を最大限に引き出す。

静音性を重視したトリプルファン＆0dBクーリング設計

冷却性能と静音性の両立も、このモデルの大きな特徴だ。ASRockは独自設計のトリプルファン構成とStriped Axial Fanを採用し、負荷が低いシーンでは自動的にファンが停止する0dBサイレントクーリング機能を搭載している。

また、LEDインジケーターによりGPUの動作状態をひと目で確認でき、スイッチ操作でLEDのオン／オフ切り替えも可能だ。

PCI Express 5.0対応・豊富な映像出力ポート

接続面では、最新のPCI Express 5.0に対応し、電源コネクタは1x8ピン構成。

映像出力はDisplayPort 2.1a ×2、HDMI 2.1b ×1を備え、最新ディスプレイとの高帯域接続にも対応している。

ハイエンド志向のゲーマーや、最新タイトルを最高設定で楽しみたいユーザーにとって、見逃せない注目の一台となる。