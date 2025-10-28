このページの本文へ

PowerColor、AI対応ビデオカード「AI PRO R9700 32G-B」発売決定　CFD販売が10月31日にリリース

2025年10月28日 17時30分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

PowerColorから最新AIビデオカード「AI PRO R9700 32G-B」登場 — CFD販売が10月31日に発売

　シー・エフ・デー販売は、同社が正規代理店を務めるPowerColorブランドより、最新のAI対応ビデオカード『AI PRO R9700 32G-B』を10月31日に発売する。価格は246,800円前後を予定している。

先進のAI技術と圧倒的な描画性能を両立

　新製品の「AI PRO R9700 32G-B」は、PowerColorが誇る最新GPU Radeon AI PRO R9700を搭載。4基のDisplayPort 2.1a出力を備え、最大2920MHzのコアクロック256bitのメモリバス幅によって、高いグラフィックス処理性能を発揮する。

32GB GDDR6メモリを搭載し、高速帯域をフル活用

　メモリには32GB GDDR6を採用し、20Gbpsのメモリクロックに対応。これによりデータ帯域幅を最大限に活用し、AI処理や映像編集などの負荷の高い作業でも安定したパフォーマンスを維持できる設計だ。

　さらに、2年間のメーカー保証が付属しており、プロフェッショナルユーザーにも安心して導入できるだろう。

