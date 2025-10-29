GIGABYTE「GV-R9700AI TOP-32GD」登場　Radeon AI PRO R9700搭載の高性能GPU

CFD販売、GIGABYTE最新GPU「GV-R9700AI TOP-32GD」を発売 ― 高性能冷却＆32GBメモリ搭載

シー・エフ・デー販売は、GIGABYTEの新型ビデオカード「GV-R9700AI TOP-32GD」を発売した。同モデルは最新GPU「AMD Radeon AI PRO R9700」を採用し、価格は239,800円前後の見込み。ハイエンド志向のユーザー向けに設計された一枚だ。

この新GPUは、マルチGPU構成や省スペース重視の筐体に最適化されており、特に「ターボファン冷却システム」による圧倒的な冷却性能が大きな特徴となっている。長時間の高負荷作業でも安定したパフォーマンスを発揮する点が注目だ。

デザイン面では、複数カードに最適化されたエアフロー設計を採用し、見た目のスタイリッシュさと冷却効率を両立。さらにメタルバックプレートにより基板の剛性を高め、耐久性を強化している。

性能面では、ブーストクロックが最大2,920 MHzに達し、32GBのGDDR6メモリを搭載。AI処理や映像編集、ゲームなど、あらゆるシーンでスムーズかつ安定した動作を実現するとしている。

出力端子はDisplayPort 2.1a ×3、HDMI 2.1b ×1を装備し、最新ディスプレイ環境に幅広く対応。さらに、GIGABYTEの2年間保証も付属しており、安心して長期間利用できる。