このページの本文へ

GIGABYTE「GV-R9700AI TOP-32GD」登場　Radeon AI PRO R9700搭載の高性能GPU

2025年10月29日 10時15分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

CFD販売、GIGABYTE最新GPU「GV-R9700AI TOP-32GD」を発売 ― 高性能冷却＆32GBメモリ搭載

　シー・エフ・デー販売は、GIGABYTEの新型ビデオカード「GV-R9700AI TOP-32GD」を発売した。同モデルは最新GPU「AMD Radeon AI PRO R9700」を採用し、価格は239,800円前後の見込み。ハイエンド志向のユーザー向けに設計された一枚だ。

　この新GPUは、マルチGPU構成省スペース重視の筐体に最適化されており、特に「ターボファン冷却システム」による圧倒的な冷却性能が大きな特徴となっている。長時間の高負荷作業でも安定したパフォーマンスを発揮する点が注目だ。

　デザイン面では、複数カードに最適化されたエアフロー設計を採用し、見た目のスタイリッシュさと冷却効率を両立。さらにメタルバックプレートにより基板の剛性を高め、耐久性を強化している。

　性能面では、ブーストクロックが最大2,920 MHzに達し、32GBのGDDR6メモリを搭載。AI処理や映像編集、ゲームなど、あらゆるシーンでスムーズかつ安定した動作を実現するとしている。

　出力端子はDisplayPort 2.1a ×3HDMI 2.1b ×1を装備し、最新ディスプレイ環境に幅広く対応。さらに、GIGABYTEの2年間保証も付属しており、安心して長期間利用できる。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所
ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

デジタル用語辞典