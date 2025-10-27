GIGABYTE、白で統一されたB850M搭載ビデオカードを発売　Wi-Fi 6E＆USB-Cも完備

GIGABYTEの新モデル「B850M EAGLE WIFI6E ICE」が登場 ― ホワイトデザインと最新技術を融合

ニューエックスは、GIGABYTE社の最新マザーボード「GIGABYTE B850M EAGLE WIFI6E ICE」を10月31日に発売すると発表した。予想市場価格は21,800円前後となっている。

AMD B850チップセット搭載、白で統一されたMicro-ATXマザーボード

EAGLEシリーズに新たにラインアップされる本モデルは、AMD B850チップセットを採用したMicro-ATXフォームファクターのマザーボードだ。最大の特徴は、ヒートシンクや基板、ピンヘッダに至るまですべてがホワイトで統一された美しいデザイン。自作PC市場でも人気の高い「ホワイト系ビルド」に最適な一枚といえる。

また、Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応。さらに8+2+2フェーズのデジタル電源設計を採用するなど、最新技術を惜しみなく投入している。

冷却・拡張性・操作性も抜群

デザイン性だけでなく、冷却性能や使い勝手にもこだわりが光る。VRM用大型ヒートシンクとM.2 Thermal Guardを搭載し、高負荷時でも安定した動作を実現。さらに、EZ-Latch PlusによるPCIe x16スロットのボタン式簡単リリース構造を採用しており、グラフィックカードの取り外しもスムーズだ。

前面・背面ともにUSB 3.2 Gen.2 Type-Cポートを備え、拡張性にも優れている点も注目ポイント。

安心の3年保証とサポート体制

本製品には3年間の製品保証が付属しており、さらにCPUソケットピン折れにも対応。長期間にわたって安心して使用できるサポート体制が整っている。