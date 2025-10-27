“黒いチキンラーメン”に震撼！ ひよこちゃん、まさかの闇堕ち？

日清食品は、「ブラックチキンラーメン」をはじめ「ブラック」シリーズ4品を11月10日に発売します。

「ブラック」シリーズ4商品が登場！

同社はブラックフライデーにあわせて、2023年、2024年と関連商品を販売してきました。今年は「チキンラーメン」ブランドが新登場。昨年も登場した「日清のどん兵衛」「日清焼そばU.F.O.」「日清カレーメシ」とあわせて4ブランドで「ブラック」シリーズを展開します。

商品名はそれぞれ、「ブラックチキンラーメン」「日清のBLACKどん兵衛 黒きつねうどん 粗挽き黒胡椒と濃厚黒醤油スープ」「日清焼そばBLACK U.F.O. 黒焼そば 焦がしにんにく香るイカスミソース」「日清ブラックカレーメシ 濃厚ビーフ」。いずれも期間限定です。

■ブラックチキンラーメン 136円

チキンのうまみをベースに18種類のスパイスを組み合わせた“スパイスカレー味”の真っ黒なスープが特徴。スパイスの香りが立ちのぼるコク深い味わいに仕上げられています。

麺は、醤油ベースのチキンスープで味付けされた「チキンラーメン」定番の香ばしい麺を使用。





■日清のBLACKどん兵衛 黒きつねうどん

粗挽き黒胡椒と濃厚黒醤油スープ 236円

濃口醤油に鰹と鶏のだしを合わせ、粗挽き黒胡椒で仕上げた黒いスープが特徴。濃厚でキレのある味わいに仕立てられています。

麺はもっちりとしたうどんで、具材には丸大豆100％使用のおあげを使用。





■日清焼そばBLACK U.F.O.

黒焼そば 焦がしにんにく香るイカスミソース 236円

イカのうまみをベースに、焦がしにんにくをきかせたイカスミソースを使用。黒々とした見た目と濃厚な味わいを特徴としています。

コシのある中太ストレート麺に、赤唐辛子をトッピング。





■日清ブラックカレーメシ 濃厚ビーフ 298円

ビーフのコクをベースに、炒め玉ねぎやクミン、コリアンダーなど14種のスパイスを合わせた黒いルゥが特徴。濃厚でスパイシーな味わいに仕上げられています。

熱湯5分でふっくら仕上がるごはんに、味付牛ミンチと玉ねぎを組み合わせています。

黒いひよこちゃんの顔がコワい……

今年、シリーズに新しく登場したのは「チキンラーメン」。チキンラーメンといえばかわいいひよこのキャラ“ひよこちゃん”がおなじみですが、今回、黒い商品ということで、すごみのきいた表情で「今だけだぞコノヤロー」と勇んでいます。いったいひよこちゃんに何があった……。

闇落ちした（？）ひよこちゃんも怖かわいい、今だけの商品。味わいもそれぞれ特徴的なので、話題作りとしても手に入れたいですね。

※記事中の価格は税込み