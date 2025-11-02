このページの本文へ

一蘭の幻メニュー「釜だれとんこつ」がカップ麺化！ラーメンファン垂涎

2025年11月02日 17時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

世界で唯一の味がついにカップ麺に

　ラーメンチェーン「一蘭」は、カップ麺「一蘭 とんこつ 釜だれ」（580円）10月30日より販売開始した。おみやげ一蘭公式通販や、全国の一蘭店舗で展開する（小売店では順次発売）。

「釜だれとんこつ」の味わいがカップ麺で

　一蘭の福岡・天神西通り店でのみ提供している特別なラーメン「釜だれとんこつ」の味わいを、カップ麺で再現して商品化。

　「一蘭 とんこつ 釜だれ」は、特製の「釜煮こみ焼豚」から生まれた旨みたっぷりの煮汁をもとに、スープ職人が幾度もの試作を重ね、香り高い特製の「釜だれ」を使用。

　「釜だれ」に含まれる旨味成分がとんこつスープと絶妙に調和し、他にはない重厚なコクと芳醇な味わい。濃厚で奥行きのある味わいが際立ち、一口ごとに深い旨みが染み渡る、贅沢な一杯に仕上げたという。

　また、「秘伝のたれ」は」厳選された唐辛子を基本に特別調合。秘伝のたれを入れることで、辛味だけでなく旨みや甘味が追加され濃厚なスープの味がより一層引き締まるという。

まさに幻のメニュー！

　一蘭は国内外にファンが多く、海外にも進出しているが、「釜だれとんこつ」を提供しているのは福岡・天神西通り店でのみで、まさに幻のメニュー。

　本来なら天神西通り店に行かなければ味わえないメニューをカップ麺で楽しめるのは嬉しい！ 小売店は順次発売だそうなので、店舗やネット以外でも探してみよう。

　（※文中の価格はすべて税込）

