このページの本文へ

【本日】ココイチ「かぼちゃと冬野菜スープカレー」ライス付きで登場

2025年11月01日 09時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

野菜たっぷりで嬉しい！

　カレーハウスCoCo壱番屋では11月1日より期間限定で「かぼちゃと冬野菜スープカレー」を販売する。

冬野菜も定番野菜もたっぷり！
「かぼちゃと冬野菜スープカレー」

　ココイチ冬の定番「スープカレー」に冬野菜がたっぷり入った新メニューが登場。

▲かぼちゃと冬野菜スープカレー
　店内飲食1092円／テイクアウトト1146円（ライス200g）

　期間限定で発売する「かぼちゃと冬野菜スープカレー」は、バジルの香りと香味野菜のうまみがきいたスープカレーに、かぼちゃや冬野菜のれんこん、小松菜、ごぼうを合わせた一品。

　キャベツ、じゃがいも、にんじんなどの定番の野菜も入っており、この一皿で1日に必要な野菜量の1/2を摂ることができるという。

冬カレーがいろとりどりに

　また、同日より、毎年人気の「ローストチキンスープカレー」や、「かぼちゃと冬野菜カレー」も期間限定で販売されます。

▲ローストチキンスープカレー
　店内飲食1110円／テイクアウト1164円（ライス200g）

▲かぼちゃと冬野菜カレー
　店内飲食988円／テイクアウト1042円（ライス300g）

心まで大満足！

　おいしくいただけるうえに野菜もたっぷり摂れる嬉しいスープカレー。体も心も満足できそう！

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧