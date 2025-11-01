【本日】ココイチ「かぼちゃと冬野菜スープカレー」ライス付きで登場

カレーハウスCoCo壱番屋では11月1日より期間限定で「かぼちゃと冬野菜スープカレー」を販売する。

冬野菜も定番野菜もたっぷり！

「かぼちゃと冬野菜スープカレー」

ココイチ冬の定番「スープカレー」に冬野菜がたっぷり入った新メニューが登場。

▲かぼちゃと冬野菜スープカレー

店内飲食1092円／テイクアウトト1146円（ライス200g）

期間限定で発売する「かぼちゃと冬野菜スープカレー」は、バジルの香りと香味野菜のうまみがきいたスープカレーに、かぼちゃや冬野菜のれんこん、小松菜、ごぼうを合わせた一品。

キャベツ、じゃがいも、にんじんなどの定番の野菜も入っており、この一皿で1日に必要な野菜量の1/2を摂ることができるという。

冬カレーがいろとりどりに

また、同日より、毎年人気の「ローストチキンスープカレー」や、「かぼちゃと冬野菜カレー」も期間限定で販売されます。

▲ローストチキンスープカレー

店内飲食1110円／テイクアウト1164円（ライス200g）

▲かぼちゃと冬野菜カレー

店内飲食988円／テイクアウト1042円（ライス300g）

心まで大満足！

おいしくいただけるうえに野菜もたっぷり摂れる嬉しいスープカレー。体も心も満足できそう！

（※文中の価格はすべて税込）