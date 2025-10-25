T教授の「戦略的衝動買い」 第849回
理論派が作った“変態ピック”を半世紀ベーシストが衝動買い
2025年10月25日 12時00分更新
高校の軽音楽部でエレキギターを初めて手にし、大学時代にメンバー構成の都合でベースに転向してから、気がつけば半世紀を越える年月が流れた。現在も年に1度、東京と大阪でバンド「Fancy Free」のライブを続けており、今年は大阪の番だ。
40年のブランクを経たピック派ベーシストの筆者が
最終的に辿り着いたのがこのERGOピック
昨年の東京ライブから使用しているのが、今回紹介するESP製の「ERGOピック」である。ベースは“指弾きが格好良い”とされる時代を経てきたが、1960年代の深夜番組「Soul Train」で見たラリー・グラハムのスラップ奏法（当時の日本では“チョッパー”）に衝撃を受けつつも、ピックでスタートした癖は抜けなかった。
さらに40年のブランクを経た身には、やはりピックが性に合う。そんな筆者が辿り着いた“超大型ピック”がこのERGOピックである。
ライブで演奏を再開するにあたって、「そもそも今どきベース用ピックはあるのか？」という素朴な疑問からネット検索を始めたのがきっかけだった。
手持ちの古いピックは数百枚あるが、素材も厚みもバラバラで、割れたり欠けたりと寿命も短い。そんな中で出会ったのが、ESPの「ERGOピック」だ。見た瞬間に“変態的な形状”と感じるが、これが実に理にかなっている。
ERGOピックは、一般的なおにぎり型よりも一回り大きく、指先全体を包み込むようなエルゴノミック（人間工学）デザインが特徴だ。指先の力を均等に分散させ、長時間の演奏でも疲れにくい。ESPロゴ部分は滑り止め加工が施されており、汗をかいてもホールド感が落ちない。厚さは0.6／0.7／0.8／1.0mmの4種類。
素材は耐摩耗性に優れたポリアセタール樹脂で、ピック弾き特有の「アタックの立ち」を損なわない。一般的に「ベース用ピック」と呼ばれるものは、弦の太さに耐える剛性を重視するため分厚く硬いタイプが多い。ところが筆者が最終的に選んだのは、最も薄い0.6mmモデルである。
一見すると逆行しているように見えるこの選択だが、実際に弾いてみると音の立ち上がりが柔らかく、リズムセクションとして他パートとの混ざりが良い。厚いピックでは“弦を弾く”というより“弦を叩く”ニュアンスになりやすく、音の輪郭が強すぎてしまう。0.6mmのERGOピックは、その境界を絶妙に中和してくれる。
またこのサイズ感は、ベース弦のストローク方向を安定させる効果もある。ピッキング面が広いため、弦の振動を受け止めながら次の弦へ滑らかに移行できる。
この連載の記事
-
第848回
トピックス“ケーブル紛失ゼロ”の未来系SSDケースを衝動買い
-
第847回
トピックス北欧製の密閉縦型製氷皿“アイスブレーカー”を衝動買い
-
第846回
トピックス今も愛用のThink手帳に迫るブギーボード「BB-21」を衝動買い
-
第845回
トピックスレガシーなタフスマホ「TORQUE G04」を5980円で衝動買い
-
第844回
トピックスEVERINGを衝動買い更新！ NEON BUZZで“指先決済”を3年延長
-
第843回
トピックスCtrl-Alt-Delに学ぶ人生のリセット術 Delete Key Ringを衝動買い
-
第842回
トピックスtemuで240W対応USBケーブルを衝動買い！ 本当に240Wって出るのか？ 測れるのか？
-
第841回
トピックステーブルが音を奏でる!? サウンドテーブルを衝動買い
-
第840回
トピックス単純な実用性以上の実用性を持つ「肌色ハルク足サンダル」を衝動買い
-
第839回
トピックスエアコンの室外機風スマホクーラーを衝動買い 猛暑を乗り切るガジェット
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
ビジネスT教授の「戦略的衝動買い」〈目次〉
-
-