Amazonセール情報大紹介！ 第237回
欲しかった機能を詰め込んだ1台。ブラザー「DCP-J916N」が今だけ10％オフのプライム限定セール！
2025年10月23日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonプライム限定】ブラザー「DCP-J916N」登場！高機能×コンパクト複合機が今だけ10％オフ！
ブラザー工業より、Amazon.co.jp限定のA4インクジェット複合機「DCP-J916N」が登場。Wi-Fi接続、自動両面印刷、スマホ対応などを備えたコンパクトモデルです。
参考価格は18,333円のところ、プライム会員限定で10％オフの16,500円。このチャンスは見逃せません。
コンパクト×多機能で家庭にもオフィスにも最適
前機種「DCP-J928N-W」よりさらに小型化。自動両面印刷やタッチパネル液晶、前面給紙トレイを搭載し、省スペースで快適に使えます。
4色独立インクを採用し、黒インクだけで印刷できる「クロだけ印刷」機能も便利。コスパの良さも魅力です。
スマホ連携でプリントがもっと身近に
Wi-FiやUSB接続に対応し、スマートフォンから簡単に印刷可能。専用アプリ「Brother Mobile Connect」やLINE公式アカウント「Brother プリント＆コネクト」を使えば、3ステップでスムーズにプリントできます。
クラウド対応＆長期保証で安心
クラウド上の写真を直接印刷したり、スキャンデータをアップロードできるなど、デジタル時代にぴったりの機能を搭載。
さらに「ハイプリ」サービス登録で、1年間のメーカー保証に加え、＋1年間の無償修理サービス（1回限り）も受けられます。
今だけのプライム限定価格！
高機能・省スペース・スマホ対応の三拍子そろった「DCP-J916N」。
プライム会員なら16,500円で手に入る今が買い時です。
家庭でもオフィスでも活躍する、コスパ抜群のブラザー最新プリンターです。
