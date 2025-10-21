最新ユーザー事例探求 第65回
研究開発部門は「リサーチツール」エージェントで文献調査を効率化
Microsoft 365 Copilotの“利用率98%” 全社展開した参天製薬「生成AI活用の現在地」
2025年10月21日 08時00分更新
参天製薬は、中期経営計画に基づき、Microsoft 365 Copilotを活用した業務改革に取り組んでいる。
全社員の20%を対象とした先行導入においては「98%」という際立った利用率を維持し、一人あたり年間約70時間の業務削減も達成している。特に、研究開発部門では、「SharePointエージェント」「リサーチツール」を利用して、文書関連業務の効率化が実現できたという。
2025年10月からは、グローバルのオフィスワーカー全員を対象に、Microsoft 365 Copilotの導入を拡大する。今後も4つのステップを踏みながら、より戦略的な生成AI活用へと進化させる考えだ。
2029年度までに生成AIを“企業文化”として根付かせる
1890年に大阪で創業した参天製薬。眼科領域での高い専門性をベースに、世界中の人々の「目の健康」をサポートする企業として成長を遂げてきた。同社は現在、2025年度から4年間の「中期経営計画」を推進中であり、2035年に向けて「眼科コミュニティから信望を集める眼科のリーディングカンパニー」になることを掲げている。
中期経営計画の中で、生成AI活用に注力するのが、4つの成長戦略のひとつである「安定供給/生産性向上の継続強化」および、6つのイニシアチブのひとつである「人材・組織とデジタル・ITの強化」だ。
参天製薬のDigital ＆ IT本部 Global Digital Innovation 部長の武末有香氏は、「生成AIは、事業環境の変化に柔軟に対応できるオペレーションや仕組みを整えるための重要な手段。製薬に関わるすべてのバリューチェーンで活用できるツール」だと語る。
加えて、各ビジネスレイヤーにおいても、生成AIの利用を促進。中期経営計画の最終年度となる2029年度には、生成AIを企業文化として根づかせ、社員一人ひとりの可能性を広げ、スピードとしなやかさを兼ね備えた生産性と創造性が高い組織になることを目指しているという。
その実現に向け、“4つの戦略的枠組み”を設定し、生成AIの段階的な導入と活用を進めている。
「Microsoft 365 Copilot」の先行導入では“利用率98%”と際立った成果
まず、最初の段階では、ChatGPTに代表される「汎用的な生成AI」を全社員に導入し、日常業務で安全に活用できる環境を整備する。これは、2024年度に完了したという。
現在進行中なのは第2段階だ。「Microsoft 365 Copilot」をオフィスワーカーに導入し、会議やメール、分析や資料作成などの業務を効率化した上で、Microsoft 365に集約した情報により業務の質も高めていく。先行して2割の社員への導入から始め、2025年10月1日からは、満を持してグローバルのオフィスワーカー全員へと対象を広げた。
「Microsoft 365 Copilotは、社員が日常的に使用するMicrosoft 365とシームレスにつながっているため、スムーズな活用が進んでいる。まずは、約2割の社員を対象に導入したが、利用率は98%に達して、一人あたりの年間約70時間の業務削減につながっている。社員からは、『Microsoft 365 Copilotがなくては仕事が進まない』という声も相次いでいる」（武末氏）
98%という利用率は、同社が導入してきたテクノロジーの中でも極端に高い水準だという。Microsoft 365 Copilotを導入する一般的な企業と比べても、際立った成果といえよう。
武末氏は、「そのベースには、全社員がMicrosoft 365に使い慣れていることがある。また、グローバルで事業展開するため、働く時間帯が異なる社員も多いが、会議に参加できなかった場合にも、Copilotが議事録をまとめたり、翻訳したりしてくれる。アンバサダー制度を用意したことも、高い利用率につながった。全社員へと広げる中でも、高い利用率を維持したい」と意気込む。
