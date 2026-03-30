生成AI活用が日本企業に浸透するにつれ、「Microsoft 365 Copilot」の存在感が一段と増している。既に多くの企業が利用するMicrosoft 365上の生成AIサービスであり、2026年3月9日には、Anthropicとの協業によるマルチモデル化や業務遂行エージェント「Copilot Cowork」が発表されたばかりだ。

日本マイクロソフトが3月24日に開催した旗艦イベント「Microsoft AI Tour Tokyo」の基調講演では、Microsoft 365 Copilotをはじめとした同社の生成AIサービスの現在地が、デモを交えて紹介された。

冒頭、日本マイクロソフトの代表取締役社長である津坂美樹氏は、Microsoft 365 Copilotの導入が幅広い業界で拡大しており、日経225企業における導入率が“94%”に達したことを明かした。

フロンティア組織に共通するAI活用の“4つのフレームワーク”

基調講演の大部分を割いて説明されたのが、AIを有効活用する「フロンティア組織」のあり方と、それを支えるマイクロソフトの生成AI「Copilot」だった。

来日した米マイクロソフトのエグゼクティブ バイスプレジデント 兼 チーフマーケティングオフィサー（CMO）である沼本健氏は、「フロンティア・トランスフォーメーション」という概念を提示した。これは、単なる業務効率化やコスト削減にとどまらず、人を煩雑な作業から解放し、本来向き合うべき創造的な業務に注力できる世界を目指す考え方だ。そして、このビジョンを体現するのがフロンティア組織である。

「AIがもたらす真の未来は『AIの民主化』、つまりは誰もがAIを効果的に活用できるようになることで実現される。フロンティア・トランスフォーメーションは、自然に起こるものではなく、それぞれの組織がリーダーシップを発揮して、AIに対する考え方を定義して、強い意志をもって実現していく必要がある」（沼本氏）

また、マイクロソフトが世界の何千社ものAIプロジェクトに関わる中で、フロンティア組織に共通する要素として、AI活用を成功に導く「4つのフレームワーク」が見られたという。

■AI活用を成功に導く4つのフレームワーク

・従業員体験の強化：優秀な人材を採用・育成する中でAIツールを用意し、さらにその成果を可視化する

・顧客体験の改革：顧客とのつながりをリアルタイムでパーソナライズしたものに変換して、新たな価値を創造する

・ビジネスプロセスの再構築：単純にAIを当てはめるのではなく、AIファーストで抜本的に既存プロセスを設計し直す

・イノベーションの加速：AIを変革の推進力にして、自組織独自の強みをさらに強化する

こうしたフロンティア組織を支える仕組みとして、2025年11月のMicrosoft Igniteで発表したのが、「Work IQ」「Fabric IQ」「Foundry IQ」という、AIエージェントのための3つのレイヤーである。

Work IQは、Microsoft 365から得られた業務や組織のコンテキストを統合する、Microsoft 365 Copilotやカスタムエージェントが業務フローで働くための頭脳にあたる。一方のFabric IQは、データ基盤である「Microsoft Fabric」に統合されたビジネスデータを、AIエージェントが理解できるようにするレイヤーだ。

最後に、Foundry IQは、コンテキストとなるデータソースを統合して、AIエージェントに根拠に基づく回答をさせる、AIアプリケーションの構築・運用基盤「Microsoft Foundry」のナレッジベースである。さらに、3つのIQを活用したエージェント全体のオブザーバビリティ（可観測性）を担う「Agent 365」も用意される。