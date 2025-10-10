なぜ町のゲームショップは消えたのか。1985年からゲーム業界の歴史を振り返る経営シム「ゲームショップ斜陽」

ロブスタジオは10月10日、PC（Steam）向け経営シミュレーションゲーム「ゲームショップ斜陽」を発表した。

本作は、かつて町のいたる所にあった「ゲームショップ」の経営者となり、1985年から始まる激動の25年史を追体験できるゲーム。「懐かしいだけでは生き残れない」シビアな経営体験が待っているという。

ゲームは「1ヵ月1ターン」で進行し、毎月の判断がゲームショップの未来を左右する。新作の期待値を探る【情報収集】、資金と在庫スペースを見ながら本数を推測する【仕入れ】、季節や人気ソフトの有無で大きく客足が変動する【販売】、より多くの客とソフトをさばけるようになる【拡大】を繰り返し、店を大きくしていこう。

仕入れの直前にはゲームソフトの前評判が情報として入ってくる。それを参考にどのゲームが売れるか予想し、仕入れ本数と価格設定を調整していくのが楽しい！

「キングダム ウィズダム」は王道っぽいから多めに仕入れて、「ソルジャー ダッシュ」はアクションだから超強気の値段設定にして、事前評判（ランク）の低い「ネーション 日記」は推奨より本数を少なく……という感じに仕入れてみる。

【開発者のメッセージ】 「あの頃のゲームショップ」への敬意を込めて── 私には、ゲームショップの店長になる夢がありました。当時、近所にあったゲームショップは青春の1ページそのもので、夢の場所でした。 しかし時代の流れで、ゲームショップという存在は段々と廃れ、人々から忘れられつつあります。 私のようにゲームショップを大好きな人間がたくさんいたはずなのに、なぜ「斜陽」となっていったのか。 子どもの頃にワクワクしながら足繁く通っていた、私の素敵な思い出をゲームとして残すべく、この『ゲームショップ斜陽』を開発しています。 ぜひ、お手に取って遊んでいただけますと幸いです。

10月14日より開催のSteam Nextフェスに向けて、最初の3年間を遊べる体験版を配信中。おもしろそうと感じた人、開発者の想いに共感した人は、ぜひ体験版を遊んでみては。

【ゲーム情報】

タイトル：ゲームショップ斜陽

ジャンル：ゲームショップ経営シミュレーション

販売：ロブスタジオ

配信日：2025年予定

プラットフォーム：PC（Steam）

価格：未定

©Lobstudio Inc.