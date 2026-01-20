GRYPHLINEは1月19日、新作の3Dリアルタイム戦略RPG「アークナイツ：エンドフィールド」について、各プラットフォームで事前ダウンロードを開始したと告知した。

ゲームはPlayStation 5／PC（Windows／Epic Games Store）／iOS／Androidに対応。1月22日12時より全世界同時リリースされる。基本プレイ無料だ。

本作は、「タロII」と呼ばれる惑星を探索する作品。主人公は「エンドフィールド工業」という組織を束ねる管理人となり、探索したり、戦闘したり、収集したり、工場を作って自動化を楽しんだりできる。

Yostarより配信中の本家「アークナイツ」とは開発会社が同じHypergryphで、おおよそ100年後の設定とされている。ジャンルもタワーディフェンスからフィールドを走り回るものになっているし、関連はあるけれど全然別物の作品だと言っていいだろう。

ユーザーからは「楽しみすぎて寝不足」「主人公がメロい」「世界観の作り込みがすごすぎる」「サービス開始が待ち遠しい」と、楽しみにしている声が続々。

注意点として、ベータテスト時のアプリが残っている場合は必ずアンインストールしてから事前DLすること。同一アカウントであれば異なるプラットフォーム間でもプレイデータは共有されるものの、連携の解除は1回しかできないので慎重に行うこと。容量はPS5版で約60GB、PC版で約50GB、スマホ版で約25GB必要なことなどが挙げられる。

ちなみにPS5版では「予約購入パック」が1320円で販売中だが、これは購入しなくてもプレイ可能だ。

ついに始まる「アークナイツ：エンドフィールド」の冒険。「アークナイツ」ファンはもちろん、まったく知らない人でも楽しめるとのことなので、大いに期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：「アークナイツ：エンドフィールド」

ジャンル：3Dリアルタイム戦略RPG

配信：GRYPHLINE

開発：Hypergryph

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Windows／Epic Games Store）／iOS／Android

配信日：2026年1月22日予定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

IARC：12＋（12歳以上対象）

©GRYPHLINE