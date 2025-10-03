熱い飲み物をふーふーしてくれる小型猫、私も欲しい！日常をちょっぴりイイモノにするアイデア雑貨

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA KITTE丸の内店」で2025年度グッドデザイン賞受賞品を取り扱い中

　気が付くと日常生活に溶け込んでいるのが「グッドデザイン賞」を受賞したアイテムたち。寝具や掃除用具など大きいアイテムだけでなく、パンの袋を留めるアレや洗濯用洗剤なども受賞しています。意外と知らないうちに身の回りあるくらい、いいデザインなんですね。

　丸の内の「GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA KITTE丸の内店」で、2025年度グッドデザイン賞受賞品の取り扱いが始まりました。250アイテムが揃うとのことで、また暮らしが少しだけいいものになりそうです。

日々の暮らしがちょっと楽しくなるアイテムたち

　10月15日(水)から12月3日(水)まで、「GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA KITTE丸の内店」で2025年度グッドデザイン賞受賞品を販売しています。

Haut tricot 3Dプリーツフレアスカート
￥30,800(税込)
ドゥフォワイエ

2025年度グッドデザイン賞受賞の「Haut tricot 3Dプリーツフレアスカート」

　3Dデザインによる立体感を活かし、動くと色が変わって見えるアイコニックなスカート。縫い代がなくシームレスな着心地で家での洗濯が可能な素材です。

SOZO
￥1,100～￥2,420(税込)
新香

2025年度グッドデザイン賞受賞の「SOZO」

　1本のお香の中で香りが時間と共に変化するお香。香りの変化で時の流れを感じる、“香りを愉しむ時間”をデザインしています。

猫舌ふーふー
￥4,180(税込)
ユカイ工学

2025年度グッドデザイン賞受賞の「猫舌ふーふー」

　熱い飲み物や食べ物を「ふーふー」してくれる猫型フードクーラー。小さな子供の食事も、猫舌さんも、料理が適温になるまでの時間をちょっと楽しく過ごせます。

GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA KITTE丸の内店
営業時間：11:00～20:00
　　　　　※KITTE 丸の内の営業時間に準ずる
場所：東京都千代田区丸の内二丁目7番2号KITTE丸の内3階

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

