『呪術廻戦』×マルキューブコラボが引き起こす「丸の内事変」!　丸の内が限定グッズであふれかえる!!!

2025年10月29日より、丸の内マルキューブで始まるTVアニメ「呪術廻戦」とのコラボイベントは、まさに推しと出会う夢の空間。イルミネーション輝く美麗な描き下ろしイラストから、ハロウィン仮装のキュートなミニキャラまで、ここでしか手に入らない限定グッズが目白押しです。これはもう丸の内事変!!

11月からは劇場版「呪術廻戦」が始まるし、2026年1月にはTVアニメ3期の放送が始まるしで、今から待ち遠しい！ キャラもいいんですが、個人的にはバトルシーンの音楽の使い方が上手だと思っていて、上映も放送も超楽しみ！

秋冬モードの1年生＆先生

10月29日（水）から、『TVアニメ「呪術廻戦」× マルキューブ コラボイベント』がスタートします。ここでは、このコラボイベントでしか手に入らない、秋冬モードのキャラたちの描き下ろしイラストを使用した限定グッズをご紹介！

ホロアクリルフィギュアスタンド イルミネーションver.（全5種）

￥1,980円(税込)

ラインナップ：虎杖 悠仁、伏黒 恵、釘崎 野薔薇、七海 建人、五条 悟（全5種）

冬の丸の内といえばイルミネーション。ということでアクスタもイルミネーションバージョンが登場しました。眼鏡ありのナナミンもすてきですが眼鏡なしも当然すてき！

トレーディングアクリルスタンド ハロウィンver.（全8種）

1個 ￥770(税込)／1SET[8個入] ￥6,160(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

ハロウィンに合わせてキャラたちがおばけの仮装をしているキュートなアクスタ。棘先輩、仮装でもしっかり口元を隠しているところがたまりません。

他にもホロ缶バッジやブロマイドセットなど大充実。1会計3,000円（税込）ごとに、コラボグッズ購入特典としてクラフトステッカーをランダムでプレゼントします。しかし五条先生はため息が出るほどかっこいいですねえ…。

約8メートルの大型バナーやキャラクターパネルなど、撮影を楽しめるフォトスポットも登場予定とのことなので、しっかりスマホを充電しておかなくちゃ！

TVアニメ「呪術廻戦」× マルキューブ コラボイベント

ポップアップショップ開催期間：2025年10月29日(水)～11月4日(火)

開催場所：マルキューブ（丸ビル1階 イベントスペース）