MSI、「RTX 5060 Ti」採用の新モデルを発売　シンプルで美しいホワイトデザイン

MSI、次世代GPU「GeForce RTX 5060 Ti」搭載ホワイトモデルを発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、NVIDIAの最新アーキテクチャ「Blackwell」を採用した次世代GPU「GeForce RTX 5060 Ti」を搭載するグラフィックスカード「GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC WHITE PLUS」を発売した。価格は7万9800円。

シンプルで安定性を追求した設計

「GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC WHITE PLUS」は、安定したパフォーマンスを実現するために“シンプルさ”を重視して設計されたモデルだ。

MSIオリジナルのデュアルファン構造と「STORMFORCEファン」を採用し、冷却性能を効率的に強化。長時間の高負荷動作でも安定した動作を維持できる。

さらに、RGB LEDをあえて搭載せず、清潔感のあるホワイトカラーで統一。クリアサイドパネルやホワイト系の自作PCビルドとの相性も抜群だという。

コンパクトで組み込みやすいサイズ感

カードサイズは幅約227mm × 奥行126mm × 高さ41mm、重量は約600g。多くのPCケースに収まりやすく、取り付けも容易だ。

保証期間は従来より長い2年間に設定され、品質への自信も伺える。性能とデザイン性のバランスを求めるユーザーにぴったりのモデルといえる。

最新のNVIDIA BlackwellアーキテクチャとMSIの冷却技術を融合させた本製品は、次世代のゲーミング体験を支える存在となるだろう。