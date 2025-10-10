CORSAIR新作「FRAME 4500X」「3500X」シリーズ発表　ピラーレス＆リバースファンで美しさ極まる

CORSAIRの新ミドルタワーPCケース「FRAME 4500X」「3500X」シリーズ登場 ─ 美しさと冷却性能を両立

アスクは、CORSAIR製の新型ミドルタワーPCケース「FRAME 4500X」シリーズと、リバースファンを標準搭載した「3500X」シリーズを発表した。どちらのシリーズも“ピラーレスデザイン”を採用し、PCビルドの美しさを最大限に引き出せる構造が特徴だ。

予約受付は10月9日から順次開始され、「4500X」シリーズは10月23日、「3500X」シリーズは10月16日に発売される。価格は「FRAME 4500X」シリーズが28,480円から39,280円前後、「3500X」シリーズが17,780円から28,480円前後となっている。

曲面ガラスと圧倒的な拡張性を備えた「FRAME 4500X」シリーズ

新登場の「FRAME 4500X」シリーズは、曲面強化ガラスパネルを採用。ラップアラウンド構造により、フレームの継ぎ目を感じさせないシームレスな外観を実現している。

最大360mmラジエーターや最大10基の120mmファンを搭載可能で、冷却性能とデザイン性の両立が可能だ。さらに、CORSAIR独自の「iCUE LINK」システムやARGBファンを標準装備し、ライティングや冷却設定を直感的にコントロールできる。これにより、ユーザーは見た目も性能も妥協しない理想のPCを構築できるとしている。

高効率エアフローとケーブルマネジメントを強化した「3500X」シリーズ

「3500X」シリーズは、リバースファンを標準搭載したエアフロー重視の設計が特徴だ。iCUE LINK対応モデルではケーブルマネジメントがより簡単になり、内部をすっきりと美しく保つことができる。

また、エアフローパネルによって高効率な冷却を実現し、パフォーマンス重視のゲーミングPCやクリエイティブ環境にも適している。美しさと機能性を両立する構造は、組み立てやメンテナンスのしやすさにも貢献している。