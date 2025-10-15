NZXTの新水冷クーラー「Kraken Core」と新電源「C Gold Core」が登場

NZXT、新CPUクーラー「Kraken Core シリーズ」と電源ユニット「C Gold Core シリーズ」を発表。日本発売は10月17日から

NZXTは、簡易水冷CPUクーラー「Kraken Core シリーズ」と電源ユニット「C Gold Core シリーズ」を発表した。両製品は10月17日から販売開始される。

「Kraken Core シリーズ」：デザインと冷却性能を両立

モダンなデザインを採用し、どんなPC環境にも馴染むスタイリッシュな水冷CPUクーラー。RGB対応LEDファンで自由なライティング演出が可能だ。

最大3,100rpmのポンプを搭載し、ハイエンドCPUも安定して冷却。5年間保証付きで長期使用にも安心だ。価格は360 RGBが18,680円、240 RGBが14,780円。

「C Gold Core シリーズ」：高効率・静音設計の電源ユニット

最新のATX 3.1規格に対応し、80 PLUS GoldおよびCybenetics PLATINUM認証を取得。高い効率と安定性を実現している。

135mm流体動圧軸受ファンとZero RPMモードにより、低負荷時は完全無音で動作。7年間保証と多重保護回路で信頼性も高い。

価格はC1000 Gold Coreが25,480円、C850が19,780円、C750が18,180円。