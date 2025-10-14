PCIe 5.0対応の高品質ライザーケーブル「HYTE Hyper Riser Cable」が発売、3スロットGPUにも対応

HYTE、PCIe 5.0対応縦置きライザーケーブル「HYTE PCIe 5.0 Hyper Riser Cable」を発売

リンクスインターナショナルは、10月11日にPCIe 5.0接続に対応した縦置きライザーケーブル「HYTE PCIe 5.0 Hyper Riser Cable」を発売した。RTX 5090やRX 9070 XTなどの最新グラフィックカードに対応し、HYTE製PCケース向けに最適化された設計となっている。価格はオープン価格で、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種ECサイトで購入可能だ。

グラフィックカードの性能を最大限に引き出す高性能ライザーケーブル

「HYTE PCIe 5.0 Hyper Riser Cable」は、グラフィックカードを縦置きで美しくディスプレイできるだけでなく、ケース内部のエアフローやスペース効率を最大化する設計が特徴だ。最大3スロットまでの大型GPUをしっかりと固定し、ヒートシンクのデザインやRGBライティングの美しさを存分に堪能できる。

本体カラーはブラックとホワイトの2色を用意。ケーブル長は190mmで、サイズは幅70×奥行157×高さ21mm、重量は約150gとコンパクトながら高い剛性を備えている。

デザイン性と機能性を両立したゲーマー必携アイテム

「HYTE PCIe 5.0 Hyper Riser Cable」は、デザイン性と機能性を兼ね備えたゲーマーやPC自作ユーザー注目のアイテムだ。

ただし、使用するグラフィックカードやマザーボードの組み合わせによっては動作が不安定になる場合もあるため、購入前に公式サイトで対応ケースや動作確認情報をチェックすることを推奨する。

安心の3年間保証と公式サポート

リンクスインターナショナルは本製品に3年間のメーカー保証を付帯しており、長期にわたって安心して使用できる。なお、機能改善や仕様変更が予告なく行われる場合もあるため、最新情報は必ず公式サイトで確認しておこう。