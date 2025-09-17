バンダイナムコエンターテインメントは9月17日、サスペンスアドベンチャー「リトルナイトメア3」の無料体験版を配信開始した。

体験版では、本編の冒頭“ネクロポリス”の世界を楽しめる。同一プラットフォームでなら「ふたり協力プレイ」も可能とのこと。なお、本編へのデータ引継ぎはできない。

事前告知なく、日付が変わった段階で突如配信開始。ユーザーからは「急に来るな 心臓に悪い」「みなさーん、起きてくださーい!!」と大騒ぎに。早速プレイした人からは「ロードがめちゃ早くて快適」「Switch 2の振動が私の心臓を飛び跳ねさせる」と好評の声が寄せられている。いっぽう「協力プレイする友達がいない件」「かわいい女の子の友達のDLCありますか」と、協力プレイをしたいのにままならない声も。

製品版の発売は10月10日予定。それまでに本体験版をプレイして、この不気味な世界観に触れてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：リトルナイトメア3

ジャンル：サスペンスアドベンチャー

販売：バンダイナムコエンターテインメント

開発：Supermassive Games studio

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC

発売日：2025年10月10日予定

価格：

通常版：4950円（パッケージ／ダウンロード）

デジタルデラックスエディション：6490円（ダウンロード）

超特装版：1万1330円（パッケージ）

プレイ人数：1人（オンライン時2人）

CERO：D（17歳以上対象）

Little Nightmares™III & ©Bandai Namco Europe S.A.S