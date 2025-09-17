バンナム「リトルナイトメア3」無料体験版が配信開始 ふたり協力プレイも可能だが引継ぎは不可
2025年09月17日 16時25分更新
バンダイナムコエンターテインメントは9月17日、サスペンスアドベンチャー「リトルナイトメア3」の無料体験版を配信開始した。
体験版では、本編の冒頭“ネクロポリス”の世界を楽しめる。同一プラットフォームでなら「ふたり協力プレイ」も可能とのこと。なお、本編へのデータ引継ぎはできない。
事前告知なく、日付が変わった段階で突如配信開始。ユーザーからは「急に来るな 心臓に悪い」「みなさーん、起きてくださーい!!」と大騒ぎに。早速プレイした人からは「ロードがめちゃ早くて快適」「Switch 2の振動が私の心臓を飛び跳ねさせる」と好評の声が寄せられている。いっぽう「協力プレイする友達がいない件」「かわいい女の子の友達のDLCありますか」と、協力プレイをしたいのにままならない声も。
製品版の発売は10月10日予定。それまでに本体験版をプレイして、この不気味な世界観に触れてみてはいかがだろうか。
【ゲーム情報】
タイトル：リトルナイトメア3
ジャンル：サスペンスアドベンチャー
販売：バンダイナムコエンターテインメント
開発：Supermassive Games studio
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC
発売日：2025年10月10日予定
価格：
通常版：4950円（パッケージ／ダウンロード）
デジタルデラックスエディション：6490円（ダウンロード）
超特装版：1万1330円（パッケージ）
プレイ人数：1人（オンライン時2人）
CERO：D（17歳以上対象）
Little Nightmares™III & ©Bandai Namco Europe S.A.S
※画面は開発中のものです。
※“PlayStation”、”PS5”および“PS4”は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※Microsoft、Xbox、Xbox Live、Xbox Series X|S、Xbox One、およびXbox関連ロゴは、米国 Microsoft Corporation および／またはその関連会社の商標です。
※YouTubeはGoogle LLCの商標です。
※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
