かっぱ寿司「食べ放題」が拡大へ！およそ100種類のメニューが食べ放題

かっぱ寿司は10月16日から、食べ放題プラン「かっぱの食べホー」を新たに20店舗へ拡大します。

かっぱ寿司「食べ放題」プランを

全国154店舗で実施

およそ100種類のメニューが対象となる人気企画で、中とろや活〆はまち、ほたてといった高級ネタのほか、ラーメンや茶碗蒸し、デザートまで幅広く味わえるのが特徴です。

今回の追加店舗には、初めて導入される店や久しぶりに再開する店舗も含まれ、対象は全国154店舗に拡大。予約はかっぱ寿司公式アプリまたはウェブサイトから受け付けています。

■10月16日から追加される店舗（20店舗）：

富山黒瀬店（富山県）、須坂店（長野県）、沼田店、（群馬県）、安中店（群馬県）、

富岡店（群馬県）、伊勢崎店（群馬県）、草加店（埼玉県）、

新三橋店（埼玉県）、蓮田店（埼玉県）、北上尾店（埼玉県）、川口柳崎店（埼玉県）、

三浦店（神奈川県）、逗子店（神奈川県）、アクロスプラザ若葉台店（東京都）、

鶴見諸口店（大阪府）、松原店（大阪府）、豊岡店（兵庫県）、 淡路店（兵庫県）、

洲本店（兵庫県）、ゆめモール柳川店（福岡県）

「平日割」と「平日学割」も延長決定！

また、平日限定で実施している「平日割」と「平日学割」も11月19日まで延長が決定しました。

一般・シニアは400円引き、学生は学割800円引きが適用され、「平日割」との併用で最大1200円引きに。たとえば通常3890円の学生料金は、平日なら2690円で利用できます。

■かっぱの食べホー「平日割」概要

・実施店舗：154店舗（詳細はこちら）

・実施期間：11月19日まで予定 ※平日限定

・予約受付：かっぱ寿司公式ウェブサイト・アプリにて受付中

・利用料金：

【メニュータイプA店舗】

一般：通常価格3890円→平日割適用後3490円 ※400円お得

シニア（65歳以上）：通常価格3390円→平日割適用後2990円 ※400円お得

学生：通常価格3890円→平日割＋学割適用後2690円 ※1200円お得

小学生：1990円

【メニュータイプB店舗】

一般：通常価格4190円→平日割適用後3790円 ※400円お得

シニア（65歳以上）：通常価格3690円→平日割適用後3290円 ※400円お得

学生：通常価格4190円→平日割＋学割適用後2990円 ※1200円お得

小学生：1990円

※保護者1名につき幼児2名まで無料。3名以上は1名につき990円

平日が狙い目！

かっぱ寿司の「食べホー」は、幼児無料（保護者1人につき2人まで）のため、家族連れにも人気の企画です。

平日のお得な機会に、家族や友人と一緒に“お寿司の食べ放題”を心ゆくまで楽しんでは？

※価格は税込み表記です。