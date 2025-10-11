ローソン、あの「やきそば弁当」味のからあげクン発売、でもスープはついてない……

ローソンは、「からあげクン まるでやきそば弁当味」（298円）を、10月14日から北海道の店舗で発売します。

北海道限定「からあげクン まるでやきそば弁当味」

ローソンは今年で創業50周年を迎えます。これを記念し、同じく発売50周年を迎えた東洋水産のカップ焼そば「マルちゃん やきそば弁当」とコラボレーションします。「やきそば弁当」は北海道限定で販売されているシリーズです。

▲からあげクン まるでやきそば弁当味

香味野菜（にんにく、たまねぎ）にスパイスを加えた、「やきそば弁当」の味わいをイメージ。ほのかに磯の香りが引き立つように衣にあおさを配合し、「やきそば弁当」の味わいに近づけたといいます。

スープはつかない……

「やきそば弁当」は“やき弁”の略称で北海道でソウルフードとして親しまれています。特徴は、やきそばを湯戻ししたお湯でつくる「スープ」ですが、からあげクンのやきそば弁当味は、スープの粉はついていないようなので、そこはちょっと惜しいなと感じました。

いずれにしても北海道限定なので、道民以外は足を運ばないと食べられません。北海道の方、もしくは北海道に訪れる方はローソンをのぞいてみては！

※価格は税込み表記です。