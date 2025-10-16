山下本気うどんの「油うどん」がクセになる！ 想像以上の一杯

関東を中心に全国各地に展開する讃岐うどん専門店「山下本気うどん」では、ちょっと意外なメニューが人気を集めています。それは“油うどん”。



同店は「元祖 油うどん」を10月より全国の店舗にてレギュラー販売中。

この「元祖 油うどん」はもともと油そばからインスパイアを受けた全く新しいジャンルのうどんとして夏季に期間限定販売していましたが、あまりの人気ぶりに定番化したということ。

いったい油うどんって？ 今回は気になるその味を確かめに行ってきました。

「山下本気うどん」とは

当日は東京都町田市にある町田駅前店にお邪魔しました。

おひとりの方やグループなど、男女問わず様々な方で賑わっている店内で取材を開始。

そもそも「山下本気うどん」とは、お笑いタレントのインタビューマン山下さんが、2012年に目黒駅近くに本気で立ち上げた讃岐うどんのお店。厳選した小麦を使い、店内で製造・熟成したうどんを使用するなど、本気のこだわりが詰まっています。



現在は、様々な外食チェーンを手がけるガーデンがライセンス契約して、同社のブランドとして展開しています。



現在、店舗は関東を中心に全国で20店舗を出店中。今後も店舗数の拡大を予定しているそうです。

バラエティ豊かなメニューの中でも「山下本気うどん」の人気No.1メニューは「白い明太チーズクリームうどん」。

その見た目からSNS映えする商品として若年層の女性から人気を集めている商品で、見た目だけでなくクリームの下のチーズ、明太子などを混ぜて食べるおいしさと、別添えされているだしを加えることで味の変化を楽しむことができ、1品で2度楽しめると好評だそうです。

本日の主役「油うどん」到着！

「白い明太チーズクリームうどん」も気になりますが、今日の目的は油うどん。座席のタブレットから、さっそく注文してみましょう。

「元祖 油うどん」到着。具材には半熟卵天、カイワレ、青ねぎ、刻んだのり、糸唐辛子がのっています。麺はもちろん、お店で毎日製麺された極太のうどんです。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

「元祖 油うどん」

販売価格：980円（大盛り無料）

販売店舗：山下本気うどん全店舗

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



こちらの「元祖 油うどん」は、系列のラーメンブランドの知識や経験を活かし、和風だしが効いた独特のねっとり食感と濃厚な味わいが特徴とのこと。



山下本気うどんの運営会社のガーデンは「横浜家系ラーメン 壱角家」なども手がけています。そんなノウハウがうどんに注がれていると思うと、期待がふくらみます。



いざ、いただきます。「しっかり混ぜて食べるのがおすすめ」とのことなので、初めからがっつりと混ぜていただきました。

特製のたれにうどんがよく絡んでいます。アクセントとして焼き煮干しの粉末がトッピングされていますが、これがよく効いていて、ふわっとした香りが楽しめます。かなり印象的。

味はしっかりと油そばの味わいが再現されており、濃厚。だけどもうどんとの相性がよく仕上がっており、不思議と馴染みます。

半熟卵天を崩し、さらに混ぜ合わせればマイルドな味わいに。雰囲気の変化が楽しめますよ。

トッピングでガラッと変わる！

単品でもおいしいのですが、おすすめの追加トッピングが3種類あるそうで、どれも一緒にいただきました。

まずは「特製ネギ塩ソース＆牛皿ハーフ」（400円）。ハーフと言ってもけっこうボリュームのある牛肉がきました。オリジナルの塩だれと絡んで肉うどんのようなスタイルに変化しました。

続いては「タルタルソース」（100円）。酸味強めに効いていて、さっぱりと味変。だいぶ味わいが変わるので、最後まで飽きることなくいただくことができます。

最後は「肉じゃがコロッケ」（300円）。担当の方に「うどんの上にコロッケをのせるんですか？」と思わず聞いてしまった組み合わせ。



スープもないし、コロッケそばなどとはどんなふうに違うんだろう……という疑問でしたが、コロッケそのものが甘めで、単体でもほくほくでおいしく、うどんとのマリアージュが楽しい。これは意外にもマッチするなあと感じました。

想像以上の一杯をいただきました

風味豊かなタレ・煮干しの香りはもちろん、自慢のもっちもちのうどん、間違いない具材たちの次々変わる食感。トッピングで変わる彩りや雰囲気。これらすべてが一杯の丼の中に詰まっているって、すごい。自家製のもちもちうどんで楽しめるというのは、油そばにはない魅力でした。

目で、香りで、変化する味わいを楽しむ。山下本気うどんの「元祖 油うどん」はすべてが想像以上でした。

（※文中の価格はすべて税込）