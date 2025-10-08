このページの本文へ

10月7日よりリニューアル発売

ローソン「ソースたっぷり生パスタ」のカルボナーラ2種がそそる！

2025年10月08日 10時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ローソンは10月7日、「ソースたっぷり生パスタ」シリーズから、リニューアルしたカルボナーラ2種類を発売します。

ソースと具材たっぷり！「カルボナーラ」が2種登場

　「ソースたっぷり 生パスタ」は2024年の秋にスタートしたシリーズで、国産小麦100％の生パスタと、ソース量と具材を従来品よりも約25％増量したパスタ商品です。

　今回、パスタ商品の定番である「カルボナーラ」をリニューアルして2種類展開。いずれも生パスタを使用しています。

▲ソースたっぷり生パスタ カルボナーラ　599円

　クリーミーでコクのあるソースを使用し、モチモチ食感のフェットチーネとソースがよく絡むという一品です。

▲ソースたっぷり生パスタ 明太カルボナーラ　599円

　明太子の風味を加えたクリーミーソースに、粉チーズとブラックペッパーをアクセントとして効かせています。

もちもち×クリーミーの極み！

　今回のリニューアルでは、定番のカルボナーラをバラエティ豊かに魅力を引き出しているように思います。「明太カルボナーラ」は、もちもちパスタにピリ辛×クリーミーの組み合わせで、秋に食べたくなる商品ですね。

　どちらのカルボナーラを手に取るか迷ってしまいそうです！

※価格は税込み表記です。

