ローソン「ソースたっぷり生パスタ」のカルボナーラ2種がそそる！

ローソンは10月7日、「ソースたっぷり生パスタ」シリーズから、リニューアルしたカルボナーラ2種類を発売します。

ソースと具材たっぷり！「カルボナーラ」が2種登場

「ソースたっぷり 生パスタ」は2024年の秋にスタートしたシリーズで、国産小麦100％の生パスタと、ソース量と具材を従来品よりも約25％増量したパスタ商品です。

今回、パスタ商品の定番である「カルボナーラ」をリニューアルして2種類展開。いずれも生パスタを使用しています。

▲ソースたっぷり生パスタ カルボナーラ 599円

クリーミーでコクのあるソースを使用し、モチモチ食感のフェットチーネとソースがよく絡むという一品です。

▲ソースたっぷり生パスタ 明太カルボナーラ 599円

明太子の風味を加えたクリーミーソースに、粉チーズとブラックペッパーをアクセントとして効かせています。

もちもち×クリーミーの極み！

今回のリニューアルでは、定番のカルボナーラをバラエティ豊かに魅力を引き出しているように思います。「明太カルボナーラ」は、もちもちパスタにピリ辛×クリーミーの組み合わせで、秋に食べたくなる商品ですね。



どちらのカルボナーラを手に取るか迷ってしまいそうです！



※価格は税込み表記です。