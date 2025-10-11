たまご25％増も！銀だこ「カレー風味のチーズてりたま」優勝では？

築地銀だこは10月18日、期間限定で新作「カレー風味のチーズてりたま」を全国の店舗（一部を除く）で発売します。

銀だこに秋の新作！

▲カレー風味のチーズてりたま 持ち帰り777円／店内飲食792円

人気の定番商品「てりたま」をベースに、カレーとチーズの濃厚な味わいを加え、“食欲の秋”に向けて開発された一品です。

アツアツのたこ焼に特製のてりやきソースをかけ、パルメザンチーズとモッツァレラチーズの2種を組み合わせたミックスチーズをトッピング。さらに店内仕込みのたまごサラダと濃厚な卵黄ソースを重ね、仕上げにおよそ30種のスパイスをブレンドしたカレーパウダーを振りかけています。

たまご25％増量に（10月26日まで）

発売を記念して、10月18日～26日の9日間、「たまご25％増量キャンペーン」を実施します。期間中は「カレー風味のチーズてりたま（8個入り）」を購入すると、価格は据え置きで、通常より25％多いたまごサラダがトッピングされます。

“てりたま”がパワーアップ！

香ばしいソースとスパイスの香りが食欲をそそる「カレー風味のチーズてりたま」。たまご増量中の期間は、食べ応え満点の“禁断のてりたま”を味わうチャンスです。背徳感あふれる秋のごちそうを、お見逃しなく！

※価格は税込み表記です。