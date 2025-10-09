『FFXIV』や「キングダムハーツ」シリーズもお買い得！
バンドル版「オクトパストラベラー」が35％オフ！スクエニがPS Store／ニンテンドーeショップで「OCTOBER SALE」を開催
2025年10月09日 18時20分更新
スクウェア・エニックスは10月9日、PlayStation Store／ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストアにて「スクエニ OCTOBER SALE」を開始したと発表。セール期間は、2025年10月22日まで。
本セールでは、12月に最新作が発売予定の「オクトパストラベラー」シリーズの2作がセットになったバンドル版の割引率がアップしている。また、『ファイナルファンタジーXIV』や「キングダムハーツ」シリーズをはじめとするダウンロード版の作品がお手頃な価格になっているので要チェックだ。
以下ではセール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気作が多数ラインアップしているので、全セールタイトルは「対象タイトル一覧掲載ページ」を確認してほしい。
＜対象タイトル一覧掲載ページ＞
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
セール対象タイトルピックアップ
『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドル
PS5／PS4／Switch
35％オフ
© SQUARE ENIX
『LIVE A LIVE』
PS5／PS4／Switch
60％オフ
© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN
© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.
© 1994, SHOGAKUKAN Inc.
Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata, Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa, Kazuhiko Shimamoto, Yumi Tamura
『ブレイブリーデフォルトII』
Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』
PS5／PS4／Switch
50％オフ
© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc.
『HARVESTELLA』
Switch
50％オフ
© SQUARE ENIX
『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』
PS4
60％オフ
『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX- Cloud Version』
Switch
60％オフ
※Switch版はクラウドバージョンです
© Disney. Developed by SQUARE ENIX
『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue』
PS4
60％オフ
『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version』
Switch
60％オフ
※Switch版はクラウドバージョンです
© Disney. Developed by SQUARE ENIX
『KINGDOM HEARTS III』
PS4
60％オフ
『KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC） Cloud Version』
Switch
60％オフ
※Switch版はクラウドバージョンです
© Disney. © Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX
『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』
PS4／Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
『聖剣伝説 Legend of Mana』
PS4／Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
『春ゆきてレトロチカ』
PS5／PS4／Switch
74％オフ
© SQUARE ENIX
『チョコボGP』
Switch
70％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TOSHIYUKI ITAHANA/RUBI ASAMI
『WORLD OF FINAL FANTASY』
PS4
70％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/YASUHISA IZUMISAWA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION』
PS4
60％オフ
『FINAL FANTASY XV POCKET EDITION HD』
PS4／Switch
60％オフ
『FINAL FANTASY XV MULTIPLAYER：COMRADES』
PS4
70％オフ
『MONSTER OF THE DEEP: FINAL FANTASY XV』
PS4
70％オフ
※PlayStation VR専用タイトルです。
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『ファイナルファンタジーXIV』も50％オフ！
＜セール期間＞
●PlayStation Store／スクウェア・エニックス e-STORE／Amazon.co.jp／ファイナルファンタジーXIV: モグステーション
2025年10月22日23時59分まで
●Microsoft Store
2025年10月16日19時00分まで
『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック』
『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパックコレクターズエディション』
PS5／PS4／XSX|S／PC／Mac
50％オフ
※Amazon.co.jp、ファイナルファンタジーXIV: モグステーションでは『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパックコレクターズエディション』の販売はございません。
『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』
『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシーコレクターズエディション』
PS5／PS4／XSX|S／PC／Mac
50％オフ
© SQUARE ENIX
