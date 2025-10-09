ゲーム  >  バンドル版「オクトパストラベラー」が35％オフ！スクエニがPS Store／ニンテンドーeショップで「OCTOBER SALE」を開催

『FFXIV』や「キングダムハーツ」シリーズもお買い得！

バンドル版「オクトパストラベラー」が35％オフ！スクエニがPS Store／ニンテンドーeショップで「OCTOBER SALE」を開催

2025年10月09日 18時20分更新

文● ミヤザキ／ASCII

　スクウェア・エニックスは10月9日、PlayStation Store／ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストアにて「スクエニ OCTOBER SALE」を開始したと発表。セール期間は、2025年10月22日まで。

　本セールでは、12月に最新作が発売予定の「オクトパストラベラー」シリーズの2作がセットになったバンドル版の割引率がアップしている。また、『ファイナルファンタジーXIV』や「キングダムハーツ」シリーズをはじめとするダウンロード版の作品がお手頃な価格になっているので要チェックだ。

　以下ではセール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気作が多数ラインアップしているので、全セールタイトルは「対象タイトル一覧掲載ページ」を確認してほしい。

＜対象タイトル一覧掲載ページ＞

https://sqex.to/HcWdI

※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セール対象タイトルピックアップ

『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドル

PS5／PS4／Switch
35％オフ

© SQUARE ENIX

『LIVE A LIVE』

PS5／PS4／Switch
60％オフ

© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN
© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.
© 1994, SHOGAKUKAN Inc.
Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata, Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa, Kazuhiko Shimamoto, Yumi Tamura

『ブレイブリーデフォルトII』

Switch
60％オフ

© SQUARE ENIX

『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』

PS5／PS4／Switch
50％オフ

© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc.

『HARVESTELLA』

Switch
50％オフ

© SQUARE ENIX

『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』

PS4
60％オフ

『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX- Cloud Version』

Switch
60％オフ
※Switch版はクラウドバージョンです

© Disney. Developed by SQUARE ENIX

『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue』

PS4
60％オフ

『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version』

Switch
60％オフ
※Switch版はクラウドバージョンです

© Disney. Developed by SQUARE ENIX

『KINGDOM HEARTS III』

PS4
60％オフ

『KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC） Cloud Version』

Switch
60％オフ
※Switch版はクラウドバージョンです

© Disney. © Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX

『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』

PS4／Switch
60％オフ

© SQUARE ENIX

『聖剣伝説 Legend of Mana』

PS4／Switch
60％オフ

© SQUARE ENIX

『春ゆきてレトロチカ』

PS5／PS4／Switch
74％オフ

© SQUARE ENIX

『チョコボGP』

Switch
70％オフ

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TOSHIYUKI ITAHANA/RUBI ASAMI

『WORLD OF FINAL FANTASY』

PS4
70％オフ

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/YASUHISA IZUMISAWA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION』

PS4
60％オフ

『FINAL FANTASY XV POCKET EDITION HD』

PS4／Switch
60％オフ

『FINAL FANTASY XV MULTIPLAYER：COMRADES』

PS4
70％オフ

『MONSTER OF THE DEEP: FINAL FANTASY XV』

PS4
70％オフ
※PlayStation VR専用タイトルです。

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『ファイナルファンタジーXIV』も50％オフ！

＜セール期間＞

●PlayStation Store／スクウェア・エニックス e-STORE／Amazon.co.jp／ファイナルファンタジーXIV: モグステーション
2025年10月22日23時59分まで
●Microsoft Store
2025年10月16日19時00分まで
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック』
『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパックコレクターズエディション』

PS5／PS4／XSX|S／PC／Mac
50％オフ
※Amazon.co.jp、ファイナルファンタジーXIV: モグステーションでは『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパックコレクターズエディション』の販売はございません。

『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』
『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシーコレクターズエディション』

PS5／PS4／XSX|S／PC／Mac
50％オフ

© SQUARE ENIX

