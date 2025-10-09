スクウェア・エニックスは10月9日、PlayStation Store／ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストアにて「スクエニ OCTOBER SALE」を開始したと発表。セール期間は、2025年10月22日まで。

本セールでは、12月に最新作が発売予定の「オクトパストラベラー」シリーズの2作がセットになったバンドル版の割引率がアップしている。また、『ファイナルファンタジーXIV』や「キングダムハーツ」シリーズをはじめとするダウンロード版の作品がお手頃な価格になっているので要チェックだ。

以下ではセール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気作が多数ラインアップしているので、全セールタイトルは「対象タイトル一覧掲載ページ」を確認してほしい。

＜対象タイトル一覧掲載ページ＞

※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。

※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セール対象タイトルピックアップ

『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドル

PS5／PS4／Switch

35％オフ

© SQUARE ENIX

『LIVE A LIVE』

PS5／PS4／Switch

60％オフ

© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN

© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.

© 1994, SHOGAKUKAN Inc.

Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata, Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa, Kazuhiko Shimamoto, Yumi Tamura

『ブレイブリーデフォルトII』

Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX

『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』

PS5／PS4／Switch

50％オフ

© SQUARE ENIX

Original version developed by tri-Ace Inc.

『HARVESTELLA』

Switch

50％オフ

© SQUARE ENIX

『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』

PS4

60％オフ

『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX- Cloud Version』

Switch

60％オフ

※Switch版はクラウドバージョンです

© Disney. Developed by SQUARE ENIX

『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue』

PS4

60％オフ

『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version』

Switch

60％オフ

※Switch版はクラウドバージョンです

© Disney. Developed by SQUARE ENIX

『KINGDOM HEARTS III』

PS4

60％オフ

『KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC） Cloud Version』

Switch

60％オフ

※Switch版はクラウドバージョンです

© Disney. © Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX

『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』

PS4／Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX

『聖剣伝説 Legend of Mana』

PS4／Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX

『春ゆきてレトロチカ』

PS5／PS4／Switch

74％オフ

© SQUARE ENIX

『チョコボGP』

Switch

70％オフ

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TOSHIYUKI ITAHANA/RUBI ASAMI

『WORLD OF FINAL FANTASY』

PS4

70％オフ

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/YASUHISA IZUMISAWA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION』

PS4

60％オフ

『FINAL FANTASY XV POCKET EDITION HD』

PS4／Switch

60％オフ

『FINAL FANTASY XV MULTIPLAYER：COMRADES』

PS4

70％オフ

『MONSTER OF THE DEEP: FINAL FANTASY XV』

PS4

70％オフ

※PlayStation VR専用タイトルです。

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『ファイナルファンタジーXIV』も50％オフ！

＜セール期間＞

●PlayStation Store／スクウェア・エニックス e-STORE／Amazon.co.jp／ファイナルファンタジーXIV: モグステーション

2025年10月22日23時59分まで

●Microsoft Store

2025年10月16日19時00分まで

『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック』

『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパックコレクターズエディション』

PS5／PS4／XSX|S／PC／Mac

50％オフ

※Amazon.co.jp、ファイナルファンタジーXIV: モグステーションでは『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパックコレクターズエディション』の販売はございません。

『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』

『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシーコレクターズエディション』

PS5／PS4／XSX|S／PC／Mac

50％オフ

© SQUARE ENIX