スクウェア・エニックスは11月12日より、「オクトパストラベラー0」の無料体験版を配信中。主人公のキャラメイクをはじめ製品版の一部を切り出した内容をプレイでき、12月4日に発売する製品版へのセーブデータ引継ぎも可能だ。

特徴的なのは「3時間」という時間制限付きであること。これは過去作の体験版でも同様の仕組みで、時間が来ると強制終了となる。

すでにプレイしたユーザーからは「音楽がカッコ良すぎる。タイトルから進めん」「敵が強く感じる。難易度高めかも？」「パーティーチャット見れて幸せ。選択肢あるの嬉しすぎる」「タウンビルドは時間溶けるヤツ。HD-2Dでこれは楽しい！」「映像も音楽も感情MAXのボイスも面白かったー！」など、好評の声が寄せられている。

また、「あっという間に3時間終わってしまった～」「発売日まであと18日？ 遠すぎるしもう1周いくか…」「PS5とSwitchで2周遊んだ」「3時間じゃ足りないよ！」と、時間制限付きであることに物足りなさを感じるユーザーも。いっぽうで、逆に3時間という制約のなかでどこまでデータを強化できるか、といった遊びも流行っているようだ。

まだプレイしていない人は、発売に向けて体験版を触ってみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：オクトパストラベラー0

ジャンル：シングルプレイRPG

販売：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Windows）

※パッケージ版はSwitch 2／Switch／PS5／PS4のみ。

発売日：2025年12月4日 ※PC（Steam）版は12月5予定

価格：

通常版：7678円（パッケージ版／ダウンロード版）

コレターズエディション：2万5980円（パッケージ版）★

デジタルデラックスエディション：9878円（ダウンロード版）

★：コレクターズエディションはスクウェア・エニックス e-STORE専売。パッケージ版に加え、Steamキーコード版もあり。

CERO：C（15才以上対象）

※パッケージ版・ダウンロード版ともに、Switch 2版はNintendo Switch 2でのみ遊ぶことができます。

※Switch版を後からSwitch 2版へアップグレードすることはできません。また、Switch 2版へのアップグレード対応は予定しておりません。購入の際はお間違いのないようご注意ください。

© SQUARE ENIX