Wi-Fi遅延にさよなら。エレコム「WRC-X3000GS4-B」で家中スムーズ通信を実現

エレコム、Wi-Fi 6対応の高速ルーター「WRC-X3000GS4-B」を10月中旬に発売。最大2,976Mbps対応で家庭のネット環境を強化

エレコムは10月7日、最新規格Wi-Fi 6（IEEE 802.11ax）に対応した無線LANルーター「WRC-X3000GS4-B」を10月中旬より発売すると発表した。価格は7,979円。

この新モデルは、家庭のインターネット環境をより快適かつ安定的に整えることを目的に開発された。5GHz帯で最大2,402Mbps、2.4GHz帯で最大574Mbpsの高速通信を実現し、ギガビット通信にも対応。大容量データのダウンロードや動画のストリーミングもスムーズに行えるという。

高速通信と高いセキュリティ機能を両立

「WRC-X3000GS4-B」は、最新のセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応し、強固な暗号化技術で個人情報や通信内容を保護する。また、ウイルス感染や情報漏えいのリスクを抑える「セキュリティWi-Fi」機能を搭載しており、より安全なネット利用を実現する。

さらに、子どものインターネット利用を時間帯で制御できる「こどもネットタイマー3」も備えており、家庭全体の安心・安全なネット環境づくりをサポートする。

家中どこでも快適な通信を実現する「Wi-Fi EasyMesh」対応

本製品は、エレコム独自の「離れ家モード2」に対応。離れた部屋や別棟でも安定した通信を確保できる設計となっている。さらに、Wi-Fi EasyMesh機能を活用すれば、複数のルーターを連携させて家中をシームレスにカバーできる。

最大36台のデバイスを同時接続できるため、スマート家電が多い家庭でも安定した通信を維持できる点が魅力だ。デザイン面では、ブラックカラーのスタイリッシュな外観と壁掛け設置対応で、省スペースかつインテリアに馴染む仕様となっている。

IPv6 IPoE対応でかんたん接続。買い替えもスムーズ

設定は非常にシンプルで、IPv6 IPoEインターネット接続に対応しているため、LANケーブルをつなぐだけで即インターネット接続が可能。複雑な初期設定を必要とせず、誰でも簡単にセットアップできるという。

また、「らくらく引越し機能」を使えば、旧ルーターから設定情報をスムーズに移行できるため、新規導入・買い替えのどちらのユーザーにも扱いやすい設計となっている。