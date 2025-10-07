撮って、飾って、持ち歩く。エレコムの新チェキアイテムが日常をちょっと特別にする

エレコム、チェキをもっと楽しむ専用アクセサリー21製品を新発売 — Instax miniシリーズ対応

エレコムは10月7日、富士フイルムのインスタントカメラ「チェキ（Instax miniシリーズ）」をより楽しむための専用アクセサリー全21製品を、10月中旬より順次発売すると発表した。

新ラインアップには「Instax mini 12（チェキ）」にも対応したカメラケース、フォトフレーム、ストラップなどが含まれ、価格は1,280円〜3,480円。

チェキを守り、持ち歩ける専用カメラケース

Instax miniシリーズ対応のカメラケースは、カメラを傷やホコリから守りながら持ち運びやすいストラップ付き仕様。

フラットタイプの「IC-CCGPFLBK」とエンボスタイプの「IC-CCGPTXBK」は、どちらも上質なソフトレザー素材を採用しており、なめらかな質感とシンプルなデザインが特徴。どんなスタイルにも馴染みやすく、ファッション性と機能性を兼ね備えている。

カメラをしっかり保護しつつ、撮りたい瞬間を逃さずに撮影できる点も魅力だ。

Instax mini 12対応・クリア素材の新カメラケース

Instax mini 12専用のカメラケースには、透明なクリア素材を採用。チェキ本体のカラーを活かしながら、キズや汚れを防ぐことができる。

マグネット式フラップで開閉がスムーズなうえ、撮影時も取り外す手間がかからない設計。さらに、持ち運びに便利なストラップが付属しており、すぐに撮影を楽しむことができる。

大切な写真を飾れるフォトフレームも登場

チェキ用フォトフレームは、お気に入りの写真をスマートフォンケースやデスク、部屋の壁に飾って楽しめるアイテム。

MagSafe対応のスマートフォンケースと組み合わせれば、マグネットで簡単に着脱できるタイプもあり、より便利に使用できる。

大切な思い出を、いつでも手元や目の届く場所に飾ることができるのがポイントだ。

ファッションとしても楽しめるストラップシリーズ

ロープ編みのハンドストラップや3WAY仕様のネックストラップもラインアップ。カメラの落下防止だけでなく、ファッションのアクセントとしても活躍する。

シックなトーンから明るいカラーまで豊富なカラーバリエーションが揃い、スタイルに合わせてコーディネートを楽しむことができる。

まとめ

今回の新シリーズは、「撮る・持ち歩く・飾る」というチェキの楽しみ方をトータルでサポートするラインアップ。

カメラを守るだけでなく、ファッション性や使い勝手にもこだわった、エレコムらしいデザインと機能が詰まったアクセサリーシリーズとなっている。