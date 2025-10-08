ほかにも『クラシックダンジョンX3』や『魔界戦記ディスガイア７』などがラインアップ

日本一ソフトウェアは10月8日より、PlayStation Storeとニンテンドーeショップにて、同社のダウンロード版タイトルが最大60％オフになるセールを開催中。セール期間は、2025年10月22日まで。

本セールでは、あらゆる要素がカスタマイズ可能な、自由度高すぎ・ドット絵アクションRPG『クラシックダンジョンX3』、ゲーム本編と追加シナリオやキャラクター、強化アイテムなどがセットになった『ファントム・ブレイブ 幽霊船団と消えた英雄』デジタルデラックス、シリーズの人気キャラに新シナリオ、DLC、新たなやり込み要素も入った『魔界戦記ディスガイア7 これまでの全部入りはじめました。』、前人未到の未知なる地下迷宮に挑む探索型RPG『ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団』の4タイトルがラインアップ。

じっくりやり込みがいのある、長く遊べるタイトルがそろっているので、ぜひともチェックしよう。

日本一ソフトウェアセール」特設ページはこちら

https://nippon1.jp/topics/2025/nis_sale_2/

セールタイトル

『クラシックダンジョンX3』

Switch／PS5／PS4

25％オフ！

『ファントム・ブレイブ 幽霊船団と消えた英雄 デジタルデラックス』

Switch／PS5／PS4

25％オフ！

『魔界戦記ディスガイア７ これまでの全部入りはじめました。』

Switch／PS5／PS4

25％オフ！

『ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団』

Switch／PS4

60％オフ！

© Nippon Ichi Software, Inc.