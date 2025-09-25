肉好きは今すぐシズラーへ！厚さも旨味もケタ違いな「アンガス牛ステーキ」が味わえるパスポート不要のアメリカ旅行が待っている！

今年の秋は、お腹を空かせてシズラーへGO！

ラダバー＆グリルレストラン「シズラー」の発祥の地はアメリカ。本場の味を楽しめるアメリカンメニューフェアが5年ぶりの復活、10月8日から登場します！ アメリカまで行かなくても満足できちゃう、アメリカの魅力がたっぷり詰まったフェアです！

アメリカ各地の味わいが楽しめるメニュー

サラダバー＆グリルレストラン「シズラー」では、2025年度の通年フェアとして、1991年の日本上陸以降の人気メニューを振り返る「ALL-STAR REVIVAL FAIR（オールスターリバイバルフェア）」を3回に分けて実施しています。

第3弾となる「DISCOVER AMERICA FAIR REVIVAL SELECTION（ディスカバーアメリカフェア リバイバルセレクション）」では、2020年に通年企画として実施した「DISCOVER AMERICA FAIR」のメニューをリニューアル。2025年10月8日（水）より、東京国際フォーラム店など各店でスタートします。

北東部イースタンシーボードの「アンガス牛ニューヨークカットステーキ」、南西部サウスウェスタンの「チキン＆シュリンプファヒータ」、南部ガルフ・サザンの「シュリンプジャンバラヤサラダ」など、アメリカ各地の味わいを楽しめるメニューが勢ぞろいします。

アンガス牛ニューヨークカットステーキ（450g）

価格：サラダバー1名様分付 ￥9,394（税込）、サラダバー2名様分付 ￥12,045（税込）

ニューヨークカットとは、サーロインを厚切りに仕立てたステーキのこと。きめ細やかでほどよい歯ごたえと豊かな旨みをお楽しみいただけます。

セントルイス ブルースバーガー

価格：サラダバー1名様分付シングルパティ ￥5,258（税込）、ダブルパティ ￥5,918（税込）

ビーフ100％のパティにシャープな塩味とコク深い味わいが特徴のブルーチーズ「ロックフォール」をサンドしたブルーチーズ好きにはたまらないハンバーガー。

チキン＆シュリンプファヒータ

価格：サラダバー1名様分付 ￥6,138（税込）、サラダバー2名様分付 ￥8,789（税込）

メキシカンスパイスで香ばしくグリルした具材をトルティーヤで包んで味わう、テキサス州発祥のTEX-MEXを代表する料理「ファヒータ」。サラダバーの野菜をトッピングするのもおすすめです。

メカジキのグリル ~フレッシュサルサ添え~

価格：サラダバー1名様分付 ￥5,258（税込）

グリルしたメカジキにフレッシュサルサとライムを添えました。ライムを搾って爽やかな香りとともにお楽しみください。

シュリンプジャンバラヤサラダ

サラダバーでもアメリカにちなんだサラダを提供いたします。ルイジアナ州の郷土料理「ジャンバラヤ」をサラダ仕立てに。スパイスで炊き上げたライスにシュリンプや野菜を合わせたスパイシーな一品です。

シズラーでアメリカ各地を巡る“フードトラベル”を楽しみましょう！

DISCOVER AMERICA FAIR REVIVAL SELECTION

販売期間：2025年10月8日（水）～ 2025年12月9日（火）予定

販売店舗：シズラー全11店舗 ※9月24日時点