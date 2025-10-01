Amazonセール情報大紹介！ 第94回
型落ちだっていいじゃない、半額だもの！ レグザ55インチ4K液晶テレビが8万9,800円【Amazonタイムセール】
2025年10月01日 17時00分更新
【Amazonタイムセール】レグザ 55インチ 4K液晶テレビ「55Z570L」（2022年モデル）が登場！
REGZA（レグザ）の55インチ 4K液晶テレビ（2022年モデル）「55Z570L」がAmazonタイムセールに登場。
通常価格は18万7,000円のところ、今なら52％OFFの8万9,800円で購入できます。
本製品は、地デジやBS・CS放送、4K放送も高精細な4K液晶テレビです。レグザエンジンZRⅡを搭載し、高速レスポンス、ノイズリダクション、快適な操作性を実現。お気に入りのドラマからネット動画までワンランク上の感動を楽しめます。
今回のセール品は2022年モデルとなりますが、この価格でこのテレビが手に入るのであれば、一考の価値はあるのではないでしょうか。
直下型倍速パネル
高い動画応答特性の4K液晶パネルを、映像処理エンジンで倍速制御することで、速い動きの映像もスムーズで美しく表現。全面直下LEDバックライトを映像エンジンによって精密にコントロールすることで、輝く城と奥行き感のある黒のコントラストを再現します。
重低音立体音響システム
前後左右に加え、高さの音表現も可能にする立体音響技術「Dolby Atmos」に対応。レグザでは、最新の音声処理システムにより、テレビ本体のスピーカーで簡単に3次元の立体音響を体感できます。
新ざんまいスマートアクセス
お気に入りのタレントの出演番組や、好きなジャンルの番組を自動で分類し、あなたがよく見る番組をAIが学習しておすすめしてくれます。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
