「焼肉＆寿司」食べ放題が拡大！180分と時間たっぷり！これは嬉しい

焼肉レストラン「じゅうじゅうカルビ」は、焼肉と握り寿司の食べ放題を提供する店舗を10店舗から20店舗へ10月2日より拡大しました。

握り寿司の食べ放題は対象コースを注文した場合に利用でき、ディナータイム（16時以降）のみの提供です。

対象となるのは「大感激コース」「じゅうカルコース」「牛タンプレミアムコース」「学割スペシャルコース」で、従来の焼肉食べ放題に加え、寿司もあわせて食べ放題で楽しめます。



＜販売店舗＞

【関東】東小金井店、雑色店、一之江店、清瀬店、草加松原店、東松山砂田店、千葉中央店、横浜天王町店、大和中央店

【東海】東静岡駅前店

【近畿】松井山手店、福知山店、中百舌鳥店、茨木清水店、沢良宜駅前店、枚方宮之阪店、大久保インター店、三田ウッディタウン店、伊丹堀池店

【九州】福岡橋本店



＜寿司食べ放題対象コース＞

・大感激コース（80品目以上食べ放題）

平日ディナー3278円

・じゅうカルコース（105品目以上食べ放題）

平日ディナー3938円

・牛タンプレミアムコース（全品食べ放題）

平日ディナー4818円

・学割スペシャルコース 平日ディナー3500円

平日ディナータイムも3時間に拡大！

さらに同日より、じゅうじゅうカルビ全店において、平日ディナータイム（16時～）の食べ放題時間が従来の100分から180分に拡大。食べ放題をゆったり3時間楽しめるように。



ラストオーダーは利用時間終了の20分前です。なお、上諏訪店、三重熊野店は17時以降が対象。



※年末年始、お盆等の特定期間に休止する場合がある。

寿司も焼肉も心ゆくまで楽しめる

対象店舗が倍増したことで、これまで利用できなかった人にもチャンスが広がりました。焼肉＆寿司を、家族や友人と心ゆくまで楽しんでは？。

※価格は税込み表記です。