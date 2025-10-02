これはそそる！くら寿司「板うに」の手巻きセット3日間限定で発売

新物うにの季節です。「板うに」がたっぷり味わえるなんて夢のようではないですか！
くら寿司「新物うに」フェアをスタート
くら寿司は10月3日から、「新物うに」フェアを期間・数量限定で開催します。
旬を迎えた新物ウニを使った握りや手巻きのほか、瀬戸内海産スズキやイベリコ豚を使った握り、天然フグのうどん、さらに旬のシャインマスカットを使ったスイーツなど、多彩なメニューが登場します。
▲新物うに（一貫） 230円
販売期間：10月3日～10月13日
旬を迎えた「新物うに(一貫)」は、ミョウバンを使用せず、濃厚で苦みのない旨みが楽しめるという一品です。
さらに、一枚板に贅沢に並べた新物ウニを海苔で巻く「新物板うに手巻きセット」や、北海道産のタコとウニソースを合わせた「北海たこうに」など、ウニの魅力を存分に味わえるメニューが登場します。
▲新物板うに手巻きセット（5貫分） 1680円
販売期間：10月3日～10月5日
※持ち帰り不可・数量限定
▲北海たこうに 150円
販売期間：10月3日～10月13日
※北海道産たこ使用
また、高級魚の瀬戸内海産スズキを、塩と熟成で旨みを引き出した握りや、最高ランクのイベリコ豚“ベジョータ”にアボカドと特製チーズマヨソースを合わせた「あぶりイベリコ豚アボチー」も提供されます。
▲瀬戸内海産すずき 190円
販売期間：10月3日～10月13日
※持ち帰り不可・数量限定
▲あぶりイベリコ豚アボチー 190円
販売期間：10月3日～10月26日
「国産天然ふぐ出汁うどん」が全国で楽しめる！
さらに、2月におよそ100店舗限定で販売した「国産天然ふぐ出汁うどん」を全国で販売。下関の老舗から仕入れたフグを贅沢に使用し、天然出汁とともに味わえるメニューです。
▲国産天然ふぐ出汁うどん 550円
販売期間：10月3日～無くなり次第終了
※持ち帰り不可
シャインマスカットの贅沢パフェや
和栗のパウンドケーキも新登場
スイーツブランド「KURA ROYAL」からは、旬のシャインマスカットを主役にした「エメラルドマスカットパフェ」が登場します。
▲エメラルドマスカットパフェ 800円
販売期間：10月3日～無くなり次第終了
※持ち帰り不可・各店舗1日数量限定
球体カップやリーフ型チョコで仕上げられた華やかな見た目に、ゼリーやソースまでぶどう尽くしの内容となっており、クランブルクッキーの食感もアクセントになっています。
加えて、大分県産の和栗を使ったパウンドケーキや、黒蜜ときな粉を合わせたかき氷「夢のふわ雪 黒蜜きなこ」など、食後にも楽しめる甘味が揃います。
▲和栗のパウンドケーキ 330円
販売期間：10月3日～10月30日
※持ち帰り不可
▲夢のふわ雪 黒蜜きなこ 480円
販売期間：10月3日～10月30日
※持ち帰り不可
「新物板うに手巻きセット」は3日間限定
「新物板うに手巻きセット」は10月3日（土）～5日（日）までの3日間限定なので、食べたい人はこの週末にくら寿司に駆け込んでください。
他にも、高級食材の贅沢な一皿から、季節を感じるデザートまで幅広くそろっており、食事から締めのスイーツまでしっかり楽しめそうです。
※価格は税込み表記です。