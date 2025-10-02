このページの本文へ

10月3日～5日

これはそそる！くら寿司「板うに」の手巻きセット3日間限定で発売

2025年10月02日 17時45分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

「くら寿司」の3日間限定メニュー。うにをたっぷり頬張れる！

　新物うにの季節です。「板うに」がたっぷり味わえるなんて夢のようではないですか！

くら寿司「新物うに」フェアをスタート

　くら寿司は10月3日から、「新物うに」フェアを期間・数量限定で開催します。

　旬を迎えた新物ウニを使った握りや手巻きのほか、瀬戸内海産スズキやイベリコ豚を使った握り、天然フグのうどん、さらに旬のシャインマスカットを使ったスイーツなど、多彩なメニューが登場します。

▲新物うに（一貫）　230円
販売期間：10月3日～10月13日

　旬を迎えた「新物うに(一貫)」は、ミョウバンを使用せず、濃厚で苦みのない旨みが楽しめるという一品です。

　さらに、一枚板に贅沢に並べた新物ウニを海苔で巻く「新物板うに手巻きセット」や、北海道産のタコとウニソースを合わせた「北海たこうに」など、ウニの魅力を存分に味わえるメニューが登場します。

▲新物板うに手巻きセット（5貫分）　1680円
販売期間：10月3日～10月5日
※持ち帰り不可・数量限定

▲北海たこうに　150円
販売期間：10月3日～10月13日
※北海道産たこ使用

　また、高級魚の瀬戸内海産スズキを、塩と熟成で旨みを引き出した握りや、最高ランクのイベリコ豚“ベジョータ”にアボカドと特製チーズマヨソースを合わせた「あぶりイベリコ豚アボチー」も提供されます。

▲瀬戸内海産すずき　190円
販売期間：10月3日～10月13日
※持ち帰り不可・数量限定

▲あぶりイベリコ豚アボチー　190円
販売期間：10月3日～10月26日

「国産天然ふぐ出汁うどん」が全国で楽しめる！

　さらに、2月におよそ100店舗限定で販売した「国産天然ふぐ出汁うどん」を全国で販売。下関の老舗から仕入れたフグを贅沢に使用し、天然出汁とともに味わえるメニューです。

▲国産天然ふぐ出汁うどん　550円
販売期間：10月3日～無くなり次第終了
※持ち帰り不可

シャインマスカットの贅沢パフェや
和栗のパウンドケーキも新登場

　スイーツブランド「KURA ROYAL」からは、旬のシャインマスカットを主役にした「エメラルドマスカットパフェ」が登場します。

▲エメラルドマスカットパフェ　800円
販売期間：10月3日～無くなり次第終了
※持ち帰り不可・各店舗1日数量限定

　球体カップやリーフ型チョコで仕上げられた華やかな見た目に、ゼリーやソースまでぶどう尽くしの内容となっており、クランブルクッキーの食感もアクセントになっています。

　加えて、大分県産の和栗を使ったパウンドケーキや、黒蜜ときな粉を合わせたかき氷「夢のふわ雪 黒蜜きなこ」など、食後にも楽しめる甘味が揃います。

▲和栗のパウンドケーキ　330円
販売期間：10月3日～10月30日
※持ち帰り不可

▲夢のふわ雪 黒蜜きなこ　480円
販売期間：10月3日～10月30日
※持ち帰り不可

「新物板うに手巻きセット」は3日間限定

　「新物板うに手巻きセット」は10月3日（土）～5日（日）までの3日間限定なので、食べたい人はこの週末にくら寿司に駆け込んでください。

　他にも、高級食材の贅沢な一皿から、季節を感じるデザートまで幅広くそろっており、食事から締めのスイーツまでしっかり楽しめそうです。

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧