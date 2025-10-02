無印「大盛りカレー」に新作2品登場！ 和風と洋風で食べ応え満点

無印良品は10月8日から、大盛りサイズの新商品カレー2種を全国の店舗とネットストアで発売します。

今回の新商品には、一般的には流通しにくい月齢30ヵ月以上の牛肉や、これまで活用されにくかった野菜の切れ端を取り入れています。レトルト調理の高温高圧によって肉を柔らかく仕上げ、資源を有効に活用しながら旨みを最大限に引き出している点も特徴です。

・和出汁と牛肉の大盛りカレー（2辛） 300g 390円

鰹節や利尻昆布、鯖節を炊き出した出汁に宗田鰹節の粉末を加え、牛肉の旨みを合わせた和風カレーです。香り高い出汁と肉のコクを一度に味わえます。

・牛肉と香味野菜の大盛りカレー（3辛） 300g 390円

牛肉と玉ねぎ、セロリ、人参を香ばしく焼き上げ、トマトやチキンエキスを煮込んだデミグラスで仕上げたカレーです。さらに野菜の切れ端を活用したブイヨンが加わり、深いコクを引き出しています。

和風と洋風で食べ応え満点！

和風出汁を効かせた一皿と洋風デミグラス仕立ての一皿、気分に合わせて選べる2品が登場します。大盛りサイズに加え、和と洋のアプローチでしっかり食べ応えがあるのがうれしいですね。

※価格は税込み表記です。