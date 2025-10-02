このページの本文へ

10月15日発売

筋肉喜ぶ！「マッスルチキンペッパーライス」爆誕!! “やりすぎメニュー”第2弾が登場

2025年10月02日 17時30分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

またもや"やりすぎ"メニュー登場！

　ペッパーランチは「マッスルチキンペッパーライス」（1190円）を10月15日より期間限定で販売する。

次はブロッコリー！マッスルメニュー爆誕

　ペッパーランチでは"やりすぎメニュー"として、看板メニューの「ペッパーライス」のコーンを通常の5倍盛り付けた「コーン500％ペッパーライス」を9月10日より発売中。これに続く第2弾が登場する。

　「マッスルチキンペッパーライス」のやりすぎ食材にはブロッコリーを採用。

▲「マッスルチキンペッパーライス」1190円

▲「マッスルチキンペッパーライス（チキンハーフ）」990円

　ブロッコリーの中でも栄養価が高いと言われている茎をたっぷりと使用し、チキンペッパーライスと組み合わせることで、1食あたり約60gという1日の成人男性の摂取目安量にほぼ匹敵するタンパク質を摂ることができる高タンパクなメニューに仕上がっている。

　また、使用されている野菜量は1日に必要な野菜の2/3を摂取することが可能。栄養バランス・満足感共にバツグンという。

　販売は11月11日までを予定している。

オリジナルのマッスルメニューも作れる！

　今回は通常のビーフペッパーライスとは異なりチキンを使用しているため、ジューシー感を抑えサッパリしつつも美味しさと健康を兼ね備えた一品に仕上がっているのも嬉しい！

　さらに、チーズや追いブロッコリーをトッピングすることでさらにタンパク質を増量させることも可能。自分だけのマッスルメニューを作り出してみては。

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧