西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第153回

スクリューネジ「QuikTurn Fan Screw Pack」がオススメ!!

自作PCの“ネジ”さえカスタムしてしまう！ ケースファンを簡単に取り付けられるCORSAIRのスクリューネジパック：ツクモLABI1なんば店

2025年09月20日 09時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

QuikTurn Fan Screw Pack

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「ツクモLABI1なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・有本和貴さんのオススメは、CORSAIRのスクリューネジパック「QuikTurn Fan Screw Pack」です。

スタッフの有本和貴さん

QuikTurn Fan Screw Pack

CORSAIRのスクリューネジパック「QuikTurn Fan Screw Pack」がオススメ

　QuikTurn Fan Screw Packは、ケースファンをPCケースに取り付けるためのスクリューネジセットです。大きな特徴は、ネジ山を極端に少なくした独自の形状にあります。

　通常、新品のケースファンにはネジ穴の山が切られていないため、初回はスクリューネジで山を作りながら取り付ける必要があります。その際はドライバーで力を入れて何回転もねじ込む必要がありますが、QuikTurn Fan Screw Packを使えば、わずか1〜2回転で固定できるのです。

　パックにはブラック、ホワイト、ニッケルメッキの3色のスクリューネジを各32個ずつ同梱しており、ほとんどのケースファンに対応します。

QuikTurn Fan Screw Pack

店頭価格は1780円

　有本さんによれば、QuikTurn Fan Screw Packを使うことでファン取り付け時の労力を大幅に軽減できるため、複数のケースファンを設置する際に特にオススメとのことです。

　ただし、各色32個入りのため、同色のネジで固定できるケースファンは最大8基までとなる点には注意が必要です。場合によっては、複数パックの購入が必要になるかもしれません。一方で、対角線上に異なる色のネジを組み合わせて“デザイン”として楽しむのも面白いとのこと。特にホワイトのスクリューネジは珍しいため、ホワイト目当てで購入するのもオススメだそうです。

　また、QuikTurn Fan Screw Packは取り付け時の労力を減らすだけでなく、ケースファン側のネジ穴が緩みにくくなる効果も期待できます。ケースファンを多く搭載するPCを組む人には、ぜひ手に取ってもらいたいアイテムです。

QuikTurn Fan Screw Pack
QuikTurn Fan Screw Pack

QuikTurn Fan Screw Pack（写真右）。通常のスクリューネジ（写真左）と比べるとネジ山（螺旋）の少なさがわかります

　さらに、9月といえばツクモの日ということで、ツクモLABI1なんば店では毎年恒例のセール「ツクモの日（祭）」を実施中です。期間は9月26日まで。お得なセール情報は店舗公式Xアカウントをチェックしてください！

【取材協力】

