これを待っていた人もいるのでは？ 性能も見た目も妥協しないNoctua 第2世代140mmファン、待望のブラックが登場：ツクモLABI1なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ツクモLABI1なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・有本和貴さんのオススメは、Noctuaの140mmケースファン「NF-A14x25 G2 PWM chromax.black」です。圧倒的な静音性と冷却能力（静圧・風量）で定評のある次世代モデルに、待望のブラックカラーが登場しました。

NF-A14x25 G2 PWM chromax.blackは、Noctua製ケースファンの第2世代モデルとして高い評価を得ている「NF-A14x25 G2 PWM」のカラーバリエーションモデル。基本仕様はそのままに、凛々しいブラックで統一しています。

Noctuaといえば独特の「ブラウン」がブランドの象徴ですが、他のパーツとの色合わせが難しく、「性能は最高なのに、見た目の統一感で悩む……」という自作ユーザーも少なくありませんでした。そうしたニーズに応えるのが、この「chromax.black」バージョンです。

主なスペックは、サイズが140×140×25mm、回転数は0〜1500RPM。最大風量91.58CFM、静圧2.56mmH2O、動作音24.8dB(A)と、140mmファンとして最高級のパフォーマンスを誇ります。付属品も充実しており、延長ケーブルやPWM分岐ケーブルに加え、ローノイズアダプター、防振ガスケット、防振パッド、各種マウント類を同梱します。

さらに、ファン2基をセットにした「NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP chromax.black」もラインアップ。こちらは、あえて回転数をわずかにずらした2基のファンをセットにしたもの。空冷CPUクーラーなどで2基同時に運用する際、ファン同士の干渉による共振（うなり音）を効果的に抑えられる、こだわりのパッケージとなっています。

有本さんによると、最近は木目調のPCケースなど、Noctuaのブラウンがバッチリ映える組み合わせも増えてきたが、やはり一般的なケースで見た目の統一感を出すなら、このブラックモデルが最適とのこと。

一方で、「価格面ではスタンダードなブラウンモデルの方が少し安価です。ケースの中が見えない構成や、色味を気にしない環境であれば、あえてブラウンを選ぶのも手ですね」とも話してくれました。

静音性と冷却性能は折り紙付き。自慢のPCを構築するなら、環境に合わせたベストなカラーを選択したいですね。

ビデオカードやメモリーの最新状況

あわせて、ビデオカードやメモリーの最新状況について聞きました。

ビデオカードについては、取材直前にまとまった入荷があったそうで、店頭在庫は大幅に回復。ただし、次回の入荷時期は依然として不透明な状況が続いているそうです。DDR5メモリーに関しては、特定の銘柄にこだわらなければ、各クロック・各容量ともに在庫は安定しているとのこと。

取材時の状況であれば、スペックを吟味しながら1台分のPCパーツをそろえることができそうでした（価格高騰の影響は避けられませんが……）。有本さんは「新しいパソコンが必要な方は、選択肢があるうちに、お早めにご相談ください」とコメントしました。