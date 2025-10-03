1貫64円「ギガ盛」がコスパ良くてビビる！ お値打ちすし盛り週末限定で

持ち帰りすしの「小僧寿し」では10月4日・5日、10月11日～13日の期間限定で「秋のメガギガ祭」を開催する。

握りも丼もメガ！ギガ！小僧寿しのフェアがスタート

土日限定で2週に渡って、食べ応え抜群でお値打ち価格の3商品が登場。

▲「ギガ盛」30貫（1933円）



どどんと30貫詰まった、まさしく「ギガ」なすし盛り。まぐろ、サーモン、えび、炙りびんちょうなど、定番ネタをはじめとした人気商品が15種類入っている。

▲「メガ盛」18貫（1078円）



こちらは17種類の多彩なネタが楽しめる「メガ」なすし盛り。18貫入っているお得な一品。

▲「メガ得海鮮丼」（950円）

お得な丼メニューもメガサイズに。まぐろ、サーモン、穴子など16種のネタが盛り付けられ、シャリは大盛。

コスパ良すぎる！

ギガ盛りは1人で30貫楽しんでも良いし、みんなで好きなネタをシェアしても楽しそう！



食欲の秋にぴったりなボリュームがお得な価格で楽しめるのは10月前半土日と祝日。家族や友人との集まりに利用するのも良さそうだ。



なおギガ盛、メガ盛ではちょっとユニークな「きつね寿し」というにぎりにも注目したい。



※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合がある

※各店舗の準備数が無くなり次第終了となる

※文中の価格はすべて税込