ヤバ！ 1.5kg「超特盛」つけ麺が限定発売中！ おかわりスープも無料！

三田製麺所は、通常1kgで発売中の「超特盛つけ麺」を1.5kgに増量した「超特盛1.5kgつけ麺」を9月30日までの期間限定で販売中。

1万食、およそ15トンを販売！

「超特盛1.5kgつけ麺」

三田製麺所では、7月22日に発売以来、好評を集めているという「超特盛1.5kgつけ麺」。販売数は、累計1万食を突破したｓ。通常、茹で上がりの麺量が1kgの「超特盛」を1.5kgに増量して提供している。



増量での提供は「つけ麺（超特盛サイズ・1330円）、特濃つけ麺（超特盛サイズ・1450円）、冷やし鯛だし塩つけ麺（超特盛サイズ・1330円）の3種で、いずれもおかわりスープは一回無料。

なお、フードコート店舗とアリオ柏店、イオンモール座間店、晴海トリトン店、アリオ八尾店、イオンモールナゴヤドーム前店、イオンモール東浦店、THE OUTLETS広島店、イオンモール広島府中店は販売対象外。

およそ15トン、750km売れた！

1万食分の麺を一直線に並べると、およそ750km。これは東京から鹿児島に届く距離に匹敵するという……！ 増量での販売は残り数日。自信がある方はチャレンジしてみては。

（※文中の価格はすべて税込）