めぐりズムがeスポーツで疲れた目を癒やします 日本eスポーツ協会のオフィシャルスポンサーに！

日本eスポーツ協会は、花王のヘルスケアブランド「めぐりズム」が、オフィシャルスポンサーとして新たに決定したことを発表した。長時間のプレイで集中力を要するeスポーツに、温熱・炭酸によるリフレッシュをもたらす新たなサポートが加わることになる。

めぐりズムは、蒸気で温めるアイマスクや、貼るタイプの炭酸シートなどを展開。リラックスやリフレッシュを提供するブランドとして広く知られている。

今回の提携により、JESUが関わるeスポーツ大会やイベントにおいて、めぐりズムの製品が選手や来場者に活用される予定だ。

長時間におよぶ対戦や練習では、集中力の維持や身体のケアが課題となる。めぐりズムの製品が持つ温熱効果や炭酸刺激は、心身のコンディションを整え、プレイヤーのパフォーマンス向上を後押しすることが期待されている。

また、めぐりズムにとっても、eスポーツ界への参入は新たな市場開拓の一環といえる。日常生活や仕事の合間での使用を訴求してきたが、今後は若年層を中心とするゲーマーコミュニティとの接点を強化し、ブランドの存在感を高めていく方針だ。

eスポーツ業界では近年、食品、飲料、IT機器といった企業の参入が相次いでいる。そこにリラクゼーションブランドが加わったことで、選手サポートの幅が広がりを見せている。

今回の取り組みが、プレイヤーの健康管理やパフォーマンス向上にどのような成果をもたらすのか、今後の展開に注目が集まる。