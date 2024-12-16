ゲーム  >  「ロマサガ2」初セール25％オフ来たぁぁ！ 12月19日までPS Plus加入者限定「ビッグウインターセール」をPS Storeで開催

「FFVIIリバース」や「聖剣伝説 VISIONS of MANA」も対象に！

「ロマサガ2」初セール25％オフ来たぁぁ！ 12月19日までPS Plus加入者限定「ビッグウインターセール」をPS Storeで開催

2024年12月16日 16時20分更新

文● Zenon／ASCII

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月16日、PlayStation Storeにて「ビッグウインターセール」の先行セールを開催。2024年12月19日までとなる。

　これは、サブスクリプションサービスのPlayStation Plus加入者のみ利用できる先行セールとなっており、現在開催中の「PlayStation 30th Anniversaryセール」が終了する12月20日から、非会員も対象となる本番が始まると思われる。

　セール対象のなかにはスクウェア・エニックスより「ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン」が初セール25％オフで登場。

とても評判のいい「ロマサガ2」リメイク。年末向けにコレを待ってた人も多いのではないだろうか？

　そのほか、「FINAL FANTASY VII REBIRTH」「聖剣伝説 VISIONS of MANA」が30％オフ、「Call of Duty: Black Ops 6」が25％オフ、「龍が如く８」が50％オフと大変お買い得になっている。

　PS Plus会員は、ぜひストアをのぞいてみては。

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