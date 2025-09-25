磁気、もう気にすんな！「2種耐磁」搭載のシチズン機械式時計がストレスフリー

シチズン時計は9月25日、モダン・スポーティーデザインの機械式時計ブランド「シチズン シリーズエイト」から、都市の様々な景観をイメージした限定3モデルを10月9日に発売すると発表した。価格は19万8000円から24万2000円。

雪の夜や摩天楼を表現した個性的なダイヤル

新製品は、GMT機能を備えた「880 Mechanical」1モデルと、20気圧防水という高い防水性能を持つ「890 Mechanical」2モデルの計3モデルで構成される。いずれもシリーズエイトらしいモダンな解釈で、都市の景観を切り取ったデザインが特長だ。「NB6035-55H」は、都市の灯りに照らされた雪の夜をイメージ。白から黒へ変化するグラデーションのダイヤルと、ゴールドの差し色が、アスファルトに積もる雪が街灯に照らされている情景を表現している。「NB6062-52P」は、無数のビルが放つ灯りで華やぐ夜景をテーマとし、幾何学模様とゴールドカラーの組み合わせが煌びやかだ。対する「NB6060-58H」は、朝を待つ高層ビル群の陰影をイメージしており、シルバーカラーが静けさと洗練された印象を与える。これら2モデルは、モダンな都市が持つ二面性をそれぞれ表現しているという。

3モデル全て、スマートフォンやタブレットなど磁力を発生する機器に1cmまで近づけても性能を維持できる「2種耐磁」を備えた機械式ムーブメントを搭載する。平均日差-10～+20秒という高い精度を誇り、ムーブメントの動きを視覚的に楽しめるシースルーバック仕様となっている。