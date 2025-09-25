このページの本文へ

東京ゲームショウ2025レポート 第1回

ゲーミングPC「GALLERIA」新シリーズに注目！ 外見も中身もパワーアップしてるぞ〜

2025年09月25日 14時43分更新

文● モーダル小嶋　編集●ASCII

　サードウェーブが展開するゲーミングPCブランド「GALLERIA」が、9月25日〜28日に千葉・幕張メッセで開催される東京ゲームショウ2025に登場しています。

　会場のGALLERIAブースでは、ゲストを招いた豪華ステージイベントや、ゲーム試遊コーナーが設けられています。来場者限定で特典クーポンやノベルティグッズも配布していますよ。

　注目したいのは、ブースで展開されているゲーミングPC。GALLERIAは、新ラインアップとなる「新GALLERIA」シリーズを9月18日から発売しています。

　そう、ブースにあるのはすべて、従来モデルを刷新した新シリーズ！ そんな最新モデルをチェックしてきました。

ハイエンドパーツを積むためのこだわり設計
GALLERIA Sシリーズ

　ブランド最上位にふさわしく、あらゆるハイエンドパーツの搭載に対応しているのが「GALLERIA Sシリーズ」。精密な設計と洗練された外観により、性能と美しさを高次元で両立したとうたいます。

「GALLERIA SMC9E-R59-GL」

　Ryzen ThreadripperやGeForce RTX 5090などの大型フラグシップパーツの搭載に対応。いうなれば「個人で持てるスペックを極めた」レベルのフラッグシップモデルとなります。

GALLERIA SMC9E-R59-GLのスペック

　これまで、GALLERIAシリーズのハイエンド製品は一部に限られていましたが、このSシリーズは「性能面も冷却も何一つ妥協したくない！」というユーザーにも納得できる選択肢になっています。

これが次世代のスタンダード！
GALLERIA Xシリーズ

　GALLERIA Xシリーズは、冷却性能・メンテナンス性・用途分離といった現代的な要件に応えることで、ゲーミングもクリエイション​もカバーする、新たなスタンダードシリーズです。

「GALLERIA XPC7A-R57T-WL」

会場ではディスプレーなどと合わせて紹介されていました

GALLERIA XPC7A-R57T-WLのスペック

「GALLERIA XDR7A-97XT-GD」

ブースでは周辺機器の色も統一されており、使用イメージも湧きやすい

GALLERIA XDR7A-97XT-GDのスペック

　スペックからサイズとカラーまで用途と予算に応じて選べるのはもちろん、筐体のフィルターが取り外しやすくなっているなど、メンテナンス性にもしっかり配慮されています。スタンダードモデルにふさわしい、万人が納得して使えるモデルといえましょう。

前面のフィルターの取り外しも簡単

上面のフィルターも取り外しやすいなど、メンテナンス性も追求されています

リニューアルにともない、USB Type-Cポートも1つ増えています。地味ながらうれしい配慮

中も“魅せて”いくピラーレス
GALLERIA Fシリーズ

　GALLERIA Fシリーズは、ブランド初のピラーレスデザイン​を採用したコンセプトモデル。ゲーム、推し活などの世界観を光の演出とともに表現する、“自分らしさ”を映し出すステージとして提案するシリーズです。

「GALLERIA FPC7M-R57T-W」

GALLERIA FPC7M-R57T-Wのスペック

多彩で変幻自在なLED演出が楽しめます

　ケースカラーは黒と白から選べるほか、シリーズ全モデルが水冷クーラーを標準搭載と、もちろん冷却も抜かりなし。

「GALLERIA FPC7M-R57T-B」

GALLERIA FPC7M-R57T-Bのスペック

ワンタッチで内部のLEDカラーが変わるボタンもそなえます

所有欲を満たすコラボモデルも気になる〜！

　また、協業パートナーと共同で開発する特別生産モデル「GALLERIA Special Line（GSL）」として、VTuberとのコラボモデルも展示されていました。

人気VTuberクリエイター渋谷ハルのコラボレーションゲーミングPC

 

　全モデルを刷新し、外見も中身もパワーアップしたGALLERIAの新シリーズ。ゲーム用途でも、クリエイティブ用途でも、頼もしい相棒になってくれそうです。東京ゲームショウを訪れたなら、チェックしてみてくださいね。

