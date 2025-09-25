ゲーミングPC「GALLERIA」新シリーズに注目！ 外見も中身もパワーアップしてるぞ〜

サードウェーブが展開するゲーミングPCブランド「GALLERIA」が、9月25日〜28日に千葉・幕張メッセで開催される東京ゲームショウ2025に登場しています。

会場のGALLERIAブースでは、ゲストを招いた豪華ステージイベントや、ゲーム試遊コーナーが設けられています。来場者限定で特典クーポンやノベルティグッズも配布していますよ。

注目したいのは、ブースで展開されているゲーミングPC。GALLERIAは、新ラインアップとなる「新GALLERIA」シリーズを9月18日から発売しています。

そう、ブースにあるのはすべて、従来モデルを刷新した新シリーズ！ そんな最新モデルをチェックしてきました。

ハイエンドパーツを積むためのこだわり設計

GALLERIA Sシリーズ

ブランド最上位にふさわしく、あらゆるハイエンドパーツの搭載に対応しているのが「GALLERIA Sシリーズ」。精密な設計と洗練された外観により、性能と美しさを高次元で両立したとうたいます。

Ryzen ThreadripperやGeForce RTX 5090などの大型フラグシップパーツの搭載に対応。いうなれば「個人で持てるスペックを極めた」レベルのフラッグシップモデルとなります。

これまで、GALLERIAシリーズのハイエンド製品は一部に限られていましたが、このSシリーズは「性能面も冷却も何一つ妥協したくない！」というユーザーにも納得できる選択肢になっています。

これが次世代のスタンダード！

GALLERIA Xシリーズ

GALLERIA Xシリーズは、冷却性能・メンテナンス性・用途分離といった現代的な要件に応えることで、ゲーミングもクリエイション​もカバーする、新たなスタンダードシリーズです。

スペックからサイズとカラーまで用途と予算に応じて選べるのはもちろん、筐体のフィルターが取り外しやすくなっているなど、メンテナンス性にもしっかり配慮されています。スタンダードモデルにふさわしい、万人が納得して使えるモデルといえましょう。

中も“魅せて”いくピラーレス

GALLERIA Fシリーズ

GALLERIA Fシリーズは、ブランド初のピラーレスデザイン​を採用したコンセプトモデル。ゲーム、推し活などの世界観を光の演出とともに表現する、“自分らしさ”を映し出すステージとして提案するシリーズです。

ケースカラーは黒と白から選べるほか、シリーズ全モデルが水冷クーラーを標準搭載と、もちろん冷却も抜かりなし。

所有欲を満たすコラボモデルも気になる〜！

また、協業パートナーと共同で開発する特別生産モデル「GALLERIA Special Line（GSL）」として、VTuberとのコラボモデルも展示されていました。

全モデルを刷新し、外見も中身もパワーアップしたGALLERIAの新シリーズ。ゲーム用途でも、クリエイティブ用途でも、頼もしい相棒になってくれそうです。東京ゲームショウを訪れたなら、チェックしてみてくださいね。