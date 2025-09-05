このページの本文へ

予算と用途はあらかじめ決めておこう！ ジサトラメンバーがゲーマー女子きくちのために考えた構成も紹介

編集部ゲーム女子、初めての自作PC！ パーツはどう選ぶ？ 店舗に行く前に確認することとは？

2025年09月05日 11時00分更新

文● 八尋 編集●ASCII

編集部で物思いにふけっていたゲーマー女子のきくち。噂によるとパソコンを自作してみたいらしい

PC自作がしたいゲーマー女子、新たにASCII編集部に現る

　アスキー編集部には、さまざまな人がいます。それこそジサトラのように自作パーツやパソコンのエキスパートもいれば、スマホや、家電、、グルメに詳しい人など、それぞれ得意分野が異なっています。とはいえ、同じ編集部員なので会社で顔を合わせることもあれば、人によっては一緒にゲームをプレイすることもあります。

　遊ぶゲームはPCゲームが多く、自作パーツ担当でなくともゲーミングパソコンを持っている人が結構います。そのため、パソコンが古くなってきたら、自作PCパーツ担当やBTOパソコン担当に「今どんな構成がいい？」という質問が必然的に飛んできます。

　ある日のこと。新たにASCII編集部に入ってきた新人がパソコンを買い替えたい、なんなら組んでみたいということを話しているとのうわさを聞きつました。なんでも、PCゲーマーでかつ動画編集もできるパソコンを組みたいとのこと。実際に話を聞いてみたところ、本当にほしいとのことなので、詳しく話を聞いてみることにしました。

噂を聞きつけて集まってきたジサトラメンバー。まずはどういったモデルがほしいのかヒアリングします

　彼女の名はきくち。聞いたところによると、普段は「Apex Legends」や「マインクラフト」をカジュアルに楽しんでいるとのことでした。ただ、パーツ一式を購入して組みたいものの、何を買えばいいか、はたまたどうやって組んだらいいかがわからないとのことでした。

　ちなみに、きくちの旧モデルはサードウェーブが販売していた「Monarch XH」。CPUにCore i7-8700、GPUにGeForce GTX 1050を搭載したモデルでしたが、きくちはお兄さんにアドバイスをもらいながら、GPUやメモリーは強化してきたとのことでした。

きくちがもともと使っていたパソコンの構成。いい構成ではありますが、さすがにそろそろ買い替えたいというのもわかる感じですよね

ちなみに用途と現状困っていることはこんな感じ。とくにモンハンなんかは、きついでしょうなあ

　ではここからは、はじめての自作パソコンを組みたいというときに、どう選んでいったらいいかを紹介しつつ、今回自作パソコンを作りたい新人がいるということでワラワラと集まり、きくちの相談に乗った自作虎の巻ことジサトラメンバーのキタムラ、イッペイ、ヤヒロが、きくちのために考えた構成も紹介しましょう。

