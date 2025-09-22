コーエーテクモゲームスは9月22日、iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）向けMMO戦略シミュレーションゲーム『三國志 覇道』について、9月アップデートを2025年9月20日に実施したと発表。以下では、その内容の一部を紹介する。

9月アップデート概要

新長期イベント「戦火連天」開幕！

同程度の力を持つ軍団がそれぞれの官位に割り振られて戦うイベントで、毎週金～日曜日の夜に行われる「対抗戦」が目玉となる。

イベント「戦火連天」概要

イベント「戦火連天」ルールについて

イベント「戦火連天」官位について

イベント「戦火連天」対抗戦について

イベント「戦火連天」対抗Ptについて

イベント「戦火連天」報酬について

新LR武将「荀彧」（じゅんいく）と「田豊」（でんぽう）が登場

新たなLR武将「荀彧」と「田豊」が「極求賢令」に登場。

弓兵武将LR「荀彧」は、敵に発生している強化効果の時間を短縮させる新即時効果「強化時間短縮」を戦法で付与可能な武将。また、「主将か、主将が曹操／郭嘉／荀攸／程昱」の際に曹操らと自身の戦法を強化する技能を所持しており、全体的にサポート性能が非常に高い。

歩兵武将LR「田豊」は、撃心攻撃を狙うことが可能な強力な戦法で大ダメージを狙う武将。技能による戦法被ダメージ軽減や負傷兵の回復効果によって、高い兵力を維持しながら長期的に戦うこともできる、LR袁紹と相性の良い。

シーズン武将として、騎兵武将LR「甄氏」が登場。彼女は戦法で「幻惑」をはじめとする強力な弱化効果を付与し、敵の勢いを封じ込めることが可能。「副将で、主将が曹操か袁紹と好相性」の際に発動する多種多様な補助効果によって、特に駐屯／防衛での活躍が期待できる。