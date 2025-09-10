三国志通の箱崎みどりさんや声優の松本忍さんらおなじみのメンバーも出演！

コーエーテクモゲームスは9月8日、PC（Steam）／iOS／Androidにてサービス中のMMO戦略シミュレーションゲーム『三國志 覇道』について、生放送番組“『三國志 覇道』5周年直前生放送”を実施すると発表。配信日時は、2025年9月15日21時より。

番組には、おなじみのメンバーである三国志通の箱崎みどりさん、声優の松本忍さんのほか、『三國志 覇道』の生放送で数々の伝説を残してきた梨の妖精ふなっしーが出演。『三國志 覇道』白波瀬優ディレクター、MCの植松哲平さんと5人で、『三國志 覇道』がサービス開始5周年を迎えることを記念し、盛りだくさんの内容で番組を進行していく。

番組内では、新シーズンのルールや大型アップデートで登場する新武将のほか、キャンペーン情報の紹介、ふなっしー大活躍間違いなしの“覇道ジャンボガラガラ”も行う。ぜひリアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。

【“『三國志 覇道』5周年直前生放送 #ハドウへの道”概要】

番組名：『三國志 覇道』5周年直前生放送 #ハドウへの道

放送日時：2025年9月15日21時～22時30分（予定）

出演者：

ゲスト：松本忍さん（声優）／ふなっしー（梨の妖精）／箱崎みどりさん（ニッポン放送アナウンサー）

MC：植松哲平さん（ラジオDJ）

『三國志 覇道』ディレクター：白波瀬優氏

放送URL：

・YouTubeライブ：https://www.youtube.com/live/2DvPN2axDGo

・X（Twitter）：https://x.com/i/broadcasts/1mnxeNBPnyoKX

・ニコニコ公式生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348642955

【ゲーム情報】

タイトル：三國志 覇道

ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：

・PC（Steam）：Windows 10、Windows 11（64bit）

・PC（Google Play Games）：詳細はこちらを参照

・iPhone 6s、iPad mini 4 以後のモデル（iOS15.0以上）

・Android5.1 以上、メモリ（RAM）2GB以上の端末

※ 一部機種を除く

※ 一部端末に関しては、対応OSバージョン以上でも動作しない場合があります

※ 一部端末に関しては、エフェクトなどが正常に表示されないことがあります

配信日：配信中（2020年9月15日サービス開始）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©2020-2025 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されているすべての商標は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。