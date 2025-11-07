超薄型スマホ有りか無しか!? ファーウェイが本国でiPhone Air対抗製品

ファーウェイが、中国本国で超薄型スマホ「HUAWEI Mate 70 Air」を発表。価格は4199元から（約9万円）。厚さ6.6mmとiPhone Airよりは若干分厚いものの、1/1.3型センサーのカメラ、6500mAhバッテリーを搭載するなど、スペック面ではiPhone Airを大きく上回る。

薄さの数字自体はiPhone Airほどではないものの

高性能なカメラや6500mAhバッテリーとスペックは強力

ガジェット好きの評価は高いものの、売れ行きの方は苦戦が伝えられる「iPhone Air」。一般層が持つスマホとしては、カメラやバッテリーに制約があり、それでいて今回評価が高いiPhone 17より高価である点が影響していると推測できる。

今回中国で登場したHUAWEI Mate 70 Airは、厚みの数字自体はそこまでではないものの（一般的なスマホより十分に薄いが）、薄型さをうまく演出しつつ、スペックやバッテリーはしっかり確保と、いいとこ取りした感がある。

ディスプレーは6.96型有機EL（1320×2760）、SoCはKirin 9020Aまたは9020B、メモリーは12GB、ストレージは256GBまたは512GB、そして6500mAhバッテリー（66W充電対応）、IP68／IP69の防水・防塵対応、独自OSHarmonyOS 5.1など。本体サイズは81.5×165×6.6mm、重量は208g。薄い本体に大容量のバッテリーを搭載するために、かなり横長となっていることが数字からわかる。

注目はカメラで、メインは1/1.3型センサーの5000万画素、望遠は光学3倍の1200万画素（標準と望遠はOIS付き）、さらに800メガの超広角の3眼構成。センサーサイズもあって、カメラ部はかなり厚みがあり、さらにかなり重さも偏っているのではないかと推測するが、そのバランスは実際に持ってみないと判断つかない部分はある。

日本市場でリリースされることはほぼ無いであろう製品ながら、超薄型の最新トレンドに乗った注目の1台であることは間違いない。iPhone Airが微妙な状況にある中、同種の製品が他の中国メーカーから登場するかどうかも含めて注目したい。