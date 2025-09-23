松屋「焼肉定食」100円引き！ ダブル200円引き！クーポン祭り開催

牛めしや定食などを販売する「松屋」は9月23日10時から10月31日23時59分まで、「秋のクーポン祭り第2弾」を実施します。



対象となるのは定番の「焼肉定食」3種で、お肉が2倍の「ダブル定食」は含む6品。松屋公式アプリでの注文に限り、100円引きで利用できます。さらに、「ダブル定食」は200円引きで注文可能です。なおクーポンは期間中、何度でも利用できます（「松弁デリバリー」は対象外）。



ーーー

■松屋 秋のクーポン祭り第2弾

期間：9月23日10時～10月31日23時59分

対象商品：

・牛焼肉定食 通常890円→790円

・カルビ焼肉定食 通常890円→790円

・厚切り豚カルビ焼肉定食 通常890円→790円

・牛焼肉W定食 通常1390円→1190円

・カルビ焼肉W定食 通常1390円→1190円

・厚切り豚カルビ焼肉W定食 通常1390円→1190円

※PA店舗では開催しません。

ーーー



アプリ注文では、次回から利用できる松屋ポイントが最大12％付与されます。また、持ち帰りも可能ですが、その場合みそ汁は別料金となります。

焼肉定食3種がお得に！

松屋では9月9日～22日まで、看板メニューの「牛めし」が実質100円相当お得になる「秋のクーポン祭り」を開催していました。今回はそれに続く第2弾。



定番の焼肉定食をお得に楽しめるのはうれしいですね。 ダブル定食の割引率も高く、がっつり食べたい人にとって魅力的なキャンペーンではないでしょうか。アプリ注文限定なのでお得に利用したい人はアプリをDLしておきましょう！

※価格は税込み表記です。