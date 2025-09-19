ミスド×ブラックサンダー新作「衝撃!? 焼きチョコブラックサンダーキャット」ネット予約限定で登場

ミスタードーナツは、「衝撃!? 焼きチョコブラックサンダーキャット」をネットオーダー限定で販売します。

9月18日からミスドネットオーダーで予約を受け付け、販売期間は10月1日～31日。ネットオーダー実施店のテイクアウト限定商品で、店頭販売はありません。

▲衝撃!? 焼きチョコブラックサンダーキャット 324円

有楽製菓の人気菓子ブラックサンダーとのコラボ商品で、ハロウィーンらしいネコ型のオールドファッション生地に、チョコフィリングやゴールデントッピング、ビスケット、さらにココアクッキーを加えてザクザク感を強調しています

ミスタードーナツ55周年を記念し、5つのトッピングを重ねた特別な一品となっています。チョコレートでコーティングして焼き上げたあと、チョコクランチとココナツを仕上げに加え、ザクザク食感を存分に味わえる仕様です。

受け取りは事前予約のみ可能で、当日の注文には対応していません。店舗ごとに1日の予約数は異なり、なくなり次第終了します。

ザクザク食感が止まらない！

ブラックサンダーとのコラボは毎回話題になりますが、今回はネコ型という見た目のかわいさと、驚くほどのザクザク食感が一度に楽しめるのが魅力！ ネットオーダー限定なので、予約をお忘れなく！

※価格は税込み表記です。